'Enflasyon sepetindeki güncelleme rutin bir uygulama'

ANKARA

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selva Demiralp, enflasyon sepetindeki düzenlemeye ilişkin, "Enflasyon sepetinde gıdanın 2010'da yüzde 27,60 olan ağırlığının yıllar içinde azaltılarak yüzde 21,77'ye kadar indirilmesi rutin bir uygulama. Sepetteki ağırlıklar anketler sonucunda belirleniyor." dedi.

Demiralp AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon sepetindeki maddelere ve bunların ağırlıklarına ilişkin düzenlemesini değerlendirdi.

Enflasyon sepetinde gıdanın 2010'da yüzde 27,60 olan ağırlığının yıllar içinde azaltılarak yüzde 21,77'ye kadar indirilmesinin rutin bir uygulama olduğunu dile getiren Demiralp, sepetteki ağırlıkların anketler sonucunda belirlendiğine dikkati çekti.

Demiralp, "Bu, enflasyonu düşürecek bir düzenleme değil. Bilakis bu ağırlıklarla 2016 enflasyonu hesaplandığı zaman yüzde 8,5 değil, yüzde 8,9 gibi bir rakam çıkıyor. TÜİK'in herhangi bir şekilde sevimli görünmek amacıyla yaptığı düşünülen bir şeyi bu zaten çürütüyor. O yüzden TÜİK'in objektifliğinden şüphe etmiyorum." diye konuştu.

İstatistiklerin veri kaynaklarındaki değişim nedeniyle güncellenebildiğine işaret eden Demiralp, "İnsanlar eğer o kalemde daha az harcama yaptıklarını söylüyorlarsa, onun ağırlığı azalıyor. TÜİK'in inisiyatifiyle olmuş bir şey değil. Bunu kabul etmek lazım." ifadesini kullandı.

"Söz konusu değişikliğin siyasi bir etkiyle yapıldığını düşünmüyorum." diyen Demiralp, "Mevzunun fazla büyütüldüğünü düşünüyorum. Bu, her sene yapılıyor, sadece bu sene altı çizildi." değerlendirmesinde bulundu.