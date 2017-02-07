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Enflasyon 'sebze' ile beslendi
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Enflasyon 'sebze' ile beslendi

Enflasyon 'sebze' ile beslendi

Ocak ayında enflasyon artışında başta sebzeler olmak üzere gıda fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu bildirildi.

Enflasyon 'sebze' ile beslendi

Ocak ayında enflasyon artışında başta sebzeler olmak üzere gıda fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu bildirildi.

07 Şubat 2017 Salı 11:29
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Enflasyon 'sebze' ile beslendi

Ocak ayında enflasyon artışında başta sebzeler olmak üzere gıda fiyatlarının yükselişi etkili olurken, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunun ağırlığının azaltılmasına rağmen bu grubun yıllık tüketici enflasyonuna katkısının 1,63 ile en üst sırada yer alması dikkati çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası verilerinden yaptığı derlemeye göre, TÜFE, ocakta aralık ayına göre yüzde 2,46 arttı. Yıllık bazda ise 0,69 puan yükselen enflasyon yüzde 9,22 olarak gerçekleşti.

TÜİK tarafından yapılan revizyon ile ana harcama gruplarından gıda ve alkolsüz içecekler grubunun TÜFE'deki ağırlığı yüzde 23,68'den yüzde 21,77'ye indirilmesine rağmen, tüketici fiyatlarındaki aylık yükselişte başta sebzeler olmak üzere gıda fiyatlarındaki artış etkili oldu. 

Dana eti fiyatı 40 liraya dayandı

Daha önceki aylarda sınırlı düşüşler gösteren dana etinin kilogram fiyatı geçen ay yüzde 1,30 arttı. Söz konusu dönemde dana etinin ortalama kilogram fiyatı 39,6 liraya çıktı. Dana eti fiyatının yıllık bazda geçen seneye göre yüzde 3 daha yüksek olduğu görüldü.

Ocakta sepetteki madde ağırlığı en yüksek olan ekmeğin fiyatı yüzde 1, koyun etinin fiyatı yüzde 1,57, tavuk etinin fiyatı yüzde 2,56 arttı.

Kabağın fiyatı iki katına çıktı

Enflasyon sepetinde gıda ürünleri arasında 101 maddenin fiyatı artarken, sadece 15 gıda maddesinin fiyatında gerileme görüldü.

Ocakta en yüksek fiyat artışı yaklaşık yüzde 93 ile kabakta kaydedilirken, kabağı yüzde 79 ile patlıcan, yüzde 74 ile salatalık, yüzde 64 ile sivri biber, yüzde 58 ile domates, yüzde 34 ile karnabahar, yüzde 30 ile mandalina, yüzde 28 ile marul, yüzde 24 ile pırasa takip etti.

Söz konusu dönemde en yüksek oranda ucuzlayan gıda ürünü yüzde 11 ile yumurta oldu.

AA

Son Güncelleme: 07.02.2017 11:31
Anahtar Kelimeler:
Tüketici Fiyat EndeksiSebzeEnflasyon
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