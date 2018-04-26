Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
107474
ALTIN
173.096
DOLAR
4.0695
STERLİN
5.6749
EURO
4.9555
Seçim takvimi belirlendi
Seçim takvimi belirlendi
İran'da 'mumya muamması'
İran'da 'mumya muamması'
Son bölümlere dikkat
Son bölümlere dikkat
11 film vizyona girecek
11 film vizyona girecek
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Enflasyon Raporu 30 Nisan'da İstanbul'da açıklanacak

TCMB, bu yılın 2'inci Enflasyon Raporu'nu 30 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da açıklayacak.

Enflasyon Raporu 30 Nisan'da İstanbul'da açıklanacak

TCMB, bu yılın 2'inci Enflasyon Raporu'nu 30 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da açıklayacak.

26 Nisan 2018 Perşembe 13:51
0 Okunma
Enflasyon Raporu 30 Nisan'da İstanbul'da açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB), yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2018-II"nin 30 Nisan'da yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte İstanbul'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi. 

Duyuruda, toplantının saat 10.30'da Hilton İstanbul Bomonti Oteli'nde gerçekleştirileceği, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.

Enflasyon Raporu 2018-II Bilgilendirme Toplantısı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
TcmbEnflasyon Raporu 2018-II
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deutsche Bank’ın net karında sert azalış
Deutsche Bank’ın net karında sert azalış
Daikin'den Türkiye’ye 100 milyon dolarlık yatırım
Daikin'den Türkiye’ye 100 milyon dolarlık yatırım
Mobilya sektörüne turizm dopingi
Mobilya sektörüne turizm dopingi
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
ECB'den faiz artırımı beklenmiyor
ECB'den faiz artırımı beklenmiyor
'Yemek kartı' sektörüne yerli oyuncu
'Yemek kartı' sektörüne yerli oyuncu
Ukrayna ile vizesiz geçiş meyvelerini veriyor
Ukrayna ile vizesiz geçiş meyvelerini veriyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
'2023 hedeflerinin anahtarı 'Atalet Vergisi'
'2023 hedeflerinin anahtarı 'Atalet Vergisi'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ