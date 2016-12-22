Tüketici Fiyat Endeksi (

TÜFE

) kasımda yüzde 0,52, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (

Yİ-ÜFE

) yüzde 2 arttı. Yıllık

enflasyon

tüketici fiyatlarında yüzde 7, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,41 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 7,79, yurt içi üretici fiyatları yüzde 3,93 arttı.

TÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,52, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 yükseldi. Yİ-ÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 2, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 6,41 arttı.

Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 50 ile sayısal lotoda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,33 ile karnabaharda görüldü.

AA