Enflasyon normal seyrine gelecek

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, enflasyondaki artışın beklenen, sebepleri belli ve geçici artışlar olduğunu belirterek, ''Dolayısıyla bir süre sonra rakamlar, tekrar normal seyrine gelecektir'' dedi.

Babacan, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, enflasyonda bazı dönemlerde geçici çıkışlar yaşandığını ve bu çıkışların beklentileri bozacak gelişmeler olmadığını bildirdi.

Yıl sonu için Merkez Bankası'nın tahmini olan yüzde 6,5 rakamına ulaşmayı beklediklerini kaydeden Babacan, gelecek yıl ise asıl hedef olan yüzde 5 civarında bir enflasyonun gerçekleşmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Babacan, ''Bunların hepsinin sebebi belli. Beklenen, sebepleri belli ve geçici artışlar bunlar. Dolayısıyla bir süre sonra rakamlar tekrar normal seyrine gelecektir. Enflasyonda, kalıcı, kontrolden çıkmış bir durum asla söz konusu değil'' diye konuştu.