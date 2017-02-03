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Enflasyon 'kur' ve 'gıda'dan beslendi

Yılın ilk ayında enflasyon yüzde 2,46 ile piyasa beklentisinin üzerinde artarken, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yükseliş, fiyat ayarlamaları, enerji fiyatları artışı ve kur geçişkenliği etkili oldu.

Enflasyon 'kur' ve 'gıda'dan beslendi

Yılın ilk ayında enflasyon yüzde 2,46 ile piyasa beklentisinin üzerinde artarken, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yükseliş, fiyat ayarlamaları, enerji fiyatları artışı ve kur geçişkenliği etkili oldu.

03 Şubat 2017 Cuma 16:33
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Enflasyon 'kur' ve 'gıda'dan beslendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 2,46 arttı ve yıllık enflasyon 0,69 puanlık yükselişle yüzde 9,22'ye çıktı. Yıllık enflasyon Ocak 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ocakta aylık en yüksek artış yüzde 6,37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu.

Ekonomistler, ocak ayı enflasyonunun sürpriz yapmasında ağır kış şartları nedeniyle artan işlenmemiş gıda fiyatlarının, yükselen enerji fiyatlarının, fiyat ayarlamalarının ve TL'deki değer kayıplarının etkili olduğunu belirtti.

Önümüzdeki aylarda yıllık enflasyonun baz etkisiyle çift haneleri görebileceğini ifade eden ekonomistler, yıl sonunda enflasyonun yüzde 8-9 aralığında olacağını tahmin ediyor.

"Enflasyondaki sürpriz artış gıda kaynaklı" 

İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, enflasyondaki sürpriz artışın gıda kaynaklı olduğunu ve büyük ölçüde olumsuz hava koşullarının etkisinin görüldüğünü söyledi. 

Kur etkisinin de ulaştırma ve çekirdek enflasyon tarafında hissedildiğini ifade eden Kömürcüoğlu, "İlk çeyrek sonu gibi manşet enflasyonda çift haneye ulaşma durumu söz konusu olacak. Enflasyonla mücadele konusunda hükümet tarafında gıda komitesinde yapılanların hızlandırılması gerekiyor. Ek olarak Merkez Bankası tarafından ise sıkı parasal duruşun devam etmesi gerektiğini düşüyorum." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
EnflasyonGıdaTüik
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