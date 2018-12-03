Enflasyon kasım ayında geriledi

ANKARA

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 1,44, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,53 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 21,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 38,54 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,63, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,52 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,44, Yİ-ÜFE yüzde 2,53 geriledi.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 20,79, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,62 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017'ye göre yüzde 36,68, geçen yılın kasım ayına göre de yüzde 38,54 artış kaydetti.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler kasım ayında enflasyonun yüzde 0,64 gerileyeceğini öngörmüştü.

Beklentilerde, bir önceki ay yüzde 25,24 olan yıllık enflasyonun yüzde 22,61'e gerileyeceği hesaplanmıştı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 22,57 olarak belirlendi. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,52 düzeyinde gerçekleşmişti.

Yıllık değişimler

TÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,44 düşerken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 20,79, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,62 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,63 artış gösterdi.

Sektörlere dağılımı

Ana harcama grupları itibarıyla kasımda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,37 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, sağlıkta yüzde 0,57, konutta yüzde 0,47, lokanta ve otellerde yüzde 0,41, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,17 artış kaydedildi.

Kasımda ana harcama grupları itibarıyla endekste en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6,46 ile ulaştırma oldu. Ana harcama gruplarından ev eşyasında yüzde 2,85, eğlence ve kültürde yüzde 2,08, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,96, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,74 düşüş gerçekleşti.

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 32,73 ile ev eşyası grubunda görüldü. Bunu yüzde 27,87 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 25,66 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 24,76 ile konut, yüzde 21,18 ile eğlence ve kültür izledi.

Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,53 düşüş, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 36,68, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,54 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,52 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,8, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,09 düşüş, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 2,35 ve su sektöründe yüzde 1,25 artış olarak kayıtlara geçti.

Kasımda bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler, yüzde 4,14 ile tütün ürünleri, yüzde 1,87 ile içecekler olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafineri petrol ürünleri yüzde 15,49, ana metaller yüzde 8,11, metal cevherleri yüzde 6,32 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre kasımda aylık en fazla düşüş yüzde 3,56 ile ara malında gerçekleşti.

Şehirlere göre artış

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 0,15 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesinde olurken, geçen yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 23,59 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde gerçekleşti. 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 17,50 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde kaydedildi.

Kasımda geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış da yüzde 25,06 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" bölgesinde oldu. Bu bölgeyi, yüzde 24,78 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesi takip etti. En düşük fiyat artışı ise yüzde 19,87 ile "Ankara" bölgesinde gerçekleşti.