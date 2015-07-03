Enflasyon haziranda düştü

ANKARA - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 0,51 düşerken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 0,25 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,20, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,73 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 8,28, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,74 arttı.

TÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,51 gerilerken, Yİ-ÜFE ise yüzde 0,25 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,20, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,73 oldu.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, TÜFE'de haziranda yüzde 0,19 düşüş öngörmüşlerdi. Ankete katılan 21 ekonomistin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,64 olarak hesaplanmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 6,80-8,40 olmuştu.

Bu arada, mayıs ayında TÜFE aylık bazda yüzde 0,56, Yİ-ÜFE yüzde 1,11 artmıştı. Yıllık enflasyon ise söz konusu ayda TÜFE'de yüzde 8,09, Yİ-ÜFE'de ise yüzde 6,52 olarak gerçekleşmişti.

Haziranda zam şampiyonu yurtiçi turlar

Tüketici fiyatları bazında haziran ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 40,44 ile yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda gerçekleşti.

Fiyat artışında yurtiçi turları yüzde 36,05 ile limon, yüzde 34,29 ile umreye gidiş ücreti izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,90 ile yumurta, yüzde 8,86 ile fındık içi, yüzde 7,51 ile elma, yüzde 5,86 ile yer fıstığı, yüzde 4,77 ile salatalık, yüzde 4,29 ile yurtdışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 3,62 ile sürücü eğitim kurs ücreti, yüzde 3,11 ile kuru üzüm yer aldı.

En çok domates ucuzladı

Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise domates geldi. Haziranda domatesin fiyatı yüzde 38,87 azaldı. Bunu, yüzde 25,81 ile patates, yüzde 21,24 ile kuru soğan, yüzde 18,45 ile marul, yüzde 9,26 ile taze fasulye, yüzde 8,73 ile patlıcan, yüzde 7,82 ile kadın ceketi, yüzde 7,56 ile bezelye, yüzde 6,16 ile dolmalık biber izledi.