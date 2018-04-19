'Enerjinin yarısı yerli kaynaklardan'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yerli kaynaklara büyük önem verdiklerini belirterek, "Şu anda ürettiğimiz ürünlerin yaklaşık yarısını yerli kaynaklardan temin ediyoruz. 2023'e kadar bunun üçte ikisini yerli kaynaklardan üretmek gibi bir hedefimiz var." dedi.

Dönmez, yaptığı açıklamada, geçen yıl güneş ve rüzgar enerjisine yönelik iki büyük ihale gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Türkiye'nin, geçen yıl Avrupa'da en çok güneş santrali kurulan ülke olduğuna dikkati çeken Dönmez, "Rüzgarda ilk üçteyiz. Bu da gösteriyor ki yenilenebilir enerjide Türkiye'de halen fırsatlar var. Bir sevindirici tarafı da bu teknolojileri üreten dünya çapındaki firmaların Türkiye'ye gelip üretim tesislerini kuruyor olmaları. Ar-Ge merkezlerini buraya kuruyor olmaları bizim açımızdan son derece önemli." diye konuştu.

Dönmez, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 4 bin megavat güneş enerjisi santralini devreye aldık. Muhtemelen bu sene de yine bin megavat civarında bir güneş panelinin devreye gireceğini düşünüyorum. Belki bir 600 megavat civarında da rüzgar türbini devreye girer. Bin megavat rüzgarın üretim miktarıyla bir doğalgaz santralinin yıllık üretim miktarı farklıdır. O yüzden biz yenilenebiliri şu açıdan istiyoruz, emisyon olmuyor, herhangi bir atık oluşturmuyor ve yerli doğal kaynağı kullandığımız için tercih ediyoruz. İthal kaynaklar için biz ciddi miktarda bedel ödüyoruz. Amacımız bu rakamları düşürmek. Şu anda ürettiğimiz ürünlerin yaklaşık yarısını yerli kaynaklardan temin ediyoruz. 2023'e kadar bunun üçte ikisini yerli kaynaklardan üretmek gibi bir hedefimiz var. Yenilenebilir ve yerli kömürle alakalı politikalarımız bu amaca hizmet etmek için belirlendi. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yerli kaynaklara büyük önem veriyoruz."

Bakanlık olarak büyük bir ağaçlandırma kampanyası başlattıklarını hatırlatan Dönmez, "Geçtiğimiz hafta başlattığımız kampanya ile her doğalgaz ve elektrik abonesi için birer fidan dikilecek o ilde. Trafiğe çıkan her yeni taşıt için de o ilde bir fidan toprakla buluşturulacak. Buna doğalgaz, elektrik ve akaryakıt sektörümüz destek veriyor. Benzer şekilde kömür üreticileri de destek verecek. Toplamda 5 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Bir enerji bir nefes diye yola çıktık." dedi.