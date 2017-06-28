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Enerjide Ar-Ge bütçesi 96 milyon liraya yaklaştı

Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerince son üç yılda enerji sektöründe inovasyonun artırılması ve teknolojik gelişmelerin daha fazla yaygınlaştırılması amacıyla yapılan Ar-Ge projelerinin bütçesi 96 milyon liraya yaklaştı.

Enerjide Ar-Ge bütçesi 96 milyon liraya yaklaştı

Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerince son üç yılda enerji sektöründe inovasyonun artırılması ve teknolojik gelişmelerin daha fazla yaygınlaştırılması amacıyla yapılan Ar-Ge projelerinin bütçesi 96 milyon liraya yaklaştı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:29
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Enerjide Ar-Ge bütçesi 96 milyon liraya yaklaştı

ANKARA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2014'ten bu yana elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından EPDK'ya 309 Ar-Ge projesi için başvuruda bulunuldu. Bu projelerin 113'ü kabul edildi. 

Söz konusu projelerin 98'i elektrik dağıtım, 15'i ise doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından hazırlandı. Son 3 yılda kabul edilen Ar-Ge projelerinin bütçesi 95 milyon 981 bin lirayı buldu. Elektrikte kabul edilen projelerin bütçe büyüklüğü 90 milyon 167 bin lira, doğalgazda kabul edilen projelerin bütçe büyüklüğü ise 5 milyon 814 bin lira oldu.

Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri, EPDK tarafından kabul edilen projelerin 21'ini tamamladı.

Kaçakla mücadelede uzaktan açma kesme dönemi

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ'nin geliştirdiği elektrik sayaçlarının uzaktan takip ve kontrolünü sağlayan sistem EPDK tarafından kabul edilerek, tamamlanan Ar-Ge projeleri arasında yer alıyor.

Projeyle bölgede kaçak elektrik kullanımının tespiti halinde, sayaç uzaktan kontrol edilerek enerji açma kesme işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Pilot uygulaması Van'ın Gevaş ilçesinde başlatılan projeyle elektrik kesintisi, sayaca müdahale ve aşırı akım gibi durumlarda sayaçtaki alarm aktif hale geliyor ve durum merkeze bildiriliyor.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'nin dağıtım hatlarında meydana gelen arızaların takibini kolaylaştırmak amacıyla kullanmaya başladığı İnsansız Hava Aracı (İHA) projesiyle de arızalara daha kolay müdahale edilebiliyor.

Dikey iniş ve kalkış özelliğine sahip İHA'larla erişimi zor elektrik dağıtım hatlarında meydana gelen arızaların görüntülenmesi, takibi ve bakımı daha kolay gerçekleştirilebiliyor.

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ ise geliştirdiği sayaçlardaki akıllı elektronik mühür sistemiyle kaçak elektrik kullanımı önlemeyi hedefliyor.

Projeyle, sayaçlardaki mevcut mühürlerin yerini taklit edilemeyen ve iş emri olmadan açılamayan mühürler aldı. Böylece sayaçlara müdahale edilerek yapılan kaçak kullanımın engelenmesi sağlanıyor.

Ar-Ge projeleri için EPDK'ya başvurular ocak ve temmuz aylarında yapılıyor. Projeleri inceleyen Ar-Ge Komisyonu, mart ve eylül aylarında başvuru sahiplerine sonuçları duyuruyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
EnerjiAr-GeBütçeDoğalgazElektrik
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