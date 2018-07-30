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Enerji yatırımlarına yerli kaynak damgası

Türkiye'de bu yılın ilk yarısında devreye alınan 926 megavat elektrik üretim kapasitesinin 756 megavatı yerli kaynaklardan oluştu.

Enerji yatırımlarına yerli kaynak damgası

Türkiye'de bu yılın ilk yarısında devreye alınan 926 megavat elektrik üretim kapasitesinin 756 megavatı yerli kaynaklardan oluştu.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:49
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Enerji yatırımlarına yerli kaynak damgası

Türkiye'de ocak-haziran döneminde devreye alınan 926 megavat elektrik üretim kapasitesinin 756 megavatını (yüzde 86) yerli kaynaklar oluşturdu.

Enerji sektöründe yerli ve yenilenebilir kaynak kullanımını artırma hedefi kapsamında, hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi santrallerine yönelik yatırımlar artıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, haziran sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrikte toplam kurulu gücü 86 bin megavatı aştı.

Yılın ilk yarısında 926 megavat kapasiteli 58 elektrik üretim santrali faaliyete girdi. Bu santrallerden 44'ü yerli enerji kaynaklarından oluştu. Böylece ocak-haziran döneminde 756 megavat kapasiteye sahip yerli enerji santrali devreye alındı.

Bu dönemde 510,6 megavat kapasiteli 14 hidroelektrik santrali devreye alındı, 138,4 megavat kapasiteye sahip 16 rüzgar enerjisi santrali ve 80,5 megavat kapasiteli 2 jeotermal enerji santrali işletmeye girdi.

Bu kaynakların yanı sıra biyokütle, çöp gazı ve güneş enerjisi santrallerinin oluşturduğu 26,5 megavatlık 12 santralde daha elektrik üretimine başlandı.

Toplam kapasite artışında düşüş

Yılın 6 aylık döneminde 132 megavat kapasiteye sahip 11 doğalgaz santrali devreye girerken, 24 megavat kapasiteli bir ithal kömür, 13,3 megavatlık bir doğalgaz-fuel oil santrali ile 1 megavatlık doğalgaz-sıvılaştırılmış gaz santrali de işletmeye alındı.

Öte yandan, yılın ilk yarısında elektrikte devreye alınan kapasite geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 azaldı. Geçen yıl ocak-haziran döneminde toplam 2 bin 69 megavat kurulu güce sahip 79 elektrik santrali devreye alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar BakanlığıEnerji Yatırımları
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