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Enerji verimliliğinde 'Milli Eylem Planı' dopingi

Enerji ve Doğal Kaynaklar Direktörü Parshad, Türkiye'de 'yeşil ekonomi' ve sürdürülebilir enerji ağırlıklı yatırımlarına devam edeceklerini belirterek "Türkiye'nin 2023'e kadar her yıl 15 milyon ton petrol eşdeğeri tasarruf yapması amaçlanıyor" dedi.

Enerji verimliliğinde 'Milli Eylem Planı' dopingi

Enerji ve Doğal Kaynaklar Direktörü Parshad, Türkiye'de 'yeşil ekonomi' ve sürdürülebilir enerji ağırlıklı yatırımlarına devam edeceklerini belirterek "Türkiye'nin 2023'e kadar her yıl 15 milyon ton petrol eşdeğeri tasarruf yapması amaçlanıyor" dedi.

07 Şubat 2017 Salı 11:21
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Enerji verimliliğinde 'Milli Eylem Planı' dopingi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndaki (EBRD) 'deki görevine yeni terfi eden Enerji ve Doğal Kaynaklar Direktörü Nandita Parshad, gelecek dönemde yapacağı çalışmalara ve Türkiye'deki projelerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. 

Bankanın amacının faaliyet gösterdikleri ülkelerde şeffaf ve iyi işleyen bir enerji piyasası oluşturmak olduğunu vurgulayan Parshad, bunun için de enerji fiyatlarının rekabet edilebilir seviyelere çekilmesi için çalıştıklarını anlattı.

Türkiye'nin "Milli Enerji Verimliliği Eylem Planı"nın gelecek dönemde uygulamaya girmesini beklediklerini aktaran Parshad, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na Türkiye'nin ilk Milli Enerji Verimliliği Eylem Planı'nın hazırlanması için destek verdik. Türkiye'nin 2023 Enerji Verimliliği hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak bu stratejik döküman, Türk ekonomisinde enerji ve kaynak verimliliği için alınacak tedbirlerin detaylandırılmasını amaçlıyor. Özellikle çimento ve inşaat sektöründe enerji verimliliğin arttırılması gibi konular başta olmak üzere, değişik alanlarda pek çok tedbir geliştirildi. Şimdiye kadar 50 tedbirin geliştirildiği bu stratejik dökümana bağlı olarak, Türkiye'nin 2023'e kadar her yıl 15 milyon ton petrol eşdeğeri tasarruf yapması amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

"Kızıldere III için 70 milyon dolar sağlanacak"

Yenilenebilir enerjinin düşen maliyetler sayesinde özel sektörden daha fazla yatırımcı çekilebileceğini, projelere ticari ve uluslararası bankalardan finansman sağlanmasının da kolaylaşacağını vurgulayan Parshad, bu gelişme sayesinde sektörün düzenleyici kurumların desteğini beklemek yerine kendi ayakları üzerinde durmaya başladığına dikkati çekti.

Düşen maliyetlerin Türkiye'deki yenilenebilir enerji kapasitesinin artması için ise pozitif bir gelişme olduğunu belirten Parshad, şöyle devam etti:

"Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde toplamda 5 milyar avroluk bir yatırımla 4 bin 500 megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesinin kurulmasını sağladık. Türkiye'de ise bu kapasite bin 500 megavat seviyesinde bulunuyor. Türkiye, bizim yenilenebilir enerjideki ilk durağımız. Banka olarak Türkiye'de 'yeşil ekonomi' ve sürdürülebilir enerji ağırlıklı yatırımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye yatırımlarımız 2016'daki toplam iş hacmimizin yüzde 53'ünü oluşturdu. Şimdi yeni bir heyecan verici projemiz de toplamda 70 milyon avro finansman sağlayacağımız Kızıldere III jeotermal santralinin ikinci ünitesi. Bu proje için finansman detaylarını yönetim kurulumuz bu yıl sonu görüşecek."

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa İmar Ve Kalkınma BankasıEBRDNandita ParshadEnerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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