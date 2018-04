Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bir Enerji Bir Nefes Enerji Sektöründen 5 Milyon Ağaç Kampanyası" kapsamında düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, enerji kaynaklarını daha akılcı ve pratik kullanmak gerektiğini söyledi.

Uzun vadeli stratejilerin en önemli ayağını enerji yatırımlarının oluşturduğunu ve enerji sektörünün bundan sonra da ekonominin lokomotifi olmaya devam edeceğini belirten Albayrak, şunları söyledi:

"Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında her alanda somut eylem planlarını hayata geçirdik. Son iki yıldır enerjide tarihi rekorların kırıldığı bir döneme şahitlik ettik. Önümüzde çok daha parlak bir dönem duruyor. Enerji, ekonomi ve çevre birbirinden ayrılamaz. Çünkü ekonomik büyümenin temeli akılcı enerji politikaları, enerji politikalarının temeli de sürdürülebilir çevre politikalarıdır. Bu yüzden Milli Enerji ve Maden Politikamızın her stratejisi çevreyle uyumlu, çevresel etkileri önceleyen ve sürdürülebilir bir anlayışla hazırlandı. Bugün sahip olduğumuz kaynaklar sadece bize ait değildir. Gelecek nesillerin de bu kaynaklarda hakkı var. O nedenle enerji üretiminde 'ne pahasına olursa olsun' gibi yanlış bir anlayışın bizim politikalarımızda, AK Parti iktidarı politikalarında hiçbir zaman yeri olmamıştır, olmayacaktır."

"Yarın öleceğini bilsen de elindeki fidanı dik"

Öte yandan, yerli kömür santrallerinde de son teknoloji bacalama ve filtreleme sistemleri kullanılarak minimum emisyon değerleriyle elektrik üretimi yapılacağını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Türkiye sanayi devriminden bu yana kümülatif emisyonların yüzde 0,7'sinden sorumludur. Fosil yakıtlardan kaynaklı emisyon salımımız Avrupa Birliği ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinin hayli altında. 2017 rakamlarına göre, Türkiye'nin kişi başına düşen sera gazı salımı 6,07 ton karbondioksit iken OECD ortalaması kişi başı 9,5 ton karbondioksit eşdeğerdir. ABD'de bu rakam 16,2 ton, Almanya'da 8,9 ton, Rusya'da 11,2 tondur. Dünyadaki birçok ülkede 12,13,15 hatta 20 tonlara uzanan bir ekosistem var, tablo ortada.

Türkiye, dünyayı en az kirleten ülkelerden birisi olmasına rağmen, çevresel sürdürülebilirlik, temiz enerji kaynakları ve çevre hassasiyeti konularında sorumluluğunun da ötesinde bir hassasiyet sergilemektedir. Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) 2018'deki her yeni gaz abonesi için bir, Petrol İşverenler Sendikası (PETDER) 2018'de trafiğe çıkan her araç için bir, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) her yeni elektrik abonesi için bir, Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) çıkarılacak her 100 ton kömür için bir ağaç dikecek. 2017 rakamlarını dikkate aldığımızda, burada imzalayacağımız protokol çerçevesinde, 2018 yılında toplamda 5 milyon ağaç dikeceğiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi rekorlarla anılan bir kurum için bu sadece bir başlama vuruşu. Enerji sektörü gibi öncü bir sektör için eminim ki başka paydaşların da dahil olmasıyla bu süreci çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız. Biz, 'Yarın öleceğini bilsen de elindeki fidanı dik.' diyen bir anlayışın mensuplarıyız. Başlatılan bu kampanyanın, enerji ve maden alanında faaliyet gösteren firmalarımız tarafından sahiplenilerek çok daha ilerilere taşınacağına inanıyorum."

Konuşmaların ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan protokole, ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, PETDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem ve KÖMÜRDER adına Muzaffer Polat imza attı.