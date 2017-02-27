'Enerji kenti' 14 milyon konutu aydınlatıyor

KAHRAMANMARAŞ

Elektrik üretiminde özel sektörün önünü açan serbestleşmeyle bu alanda çok önemli yatırımlara yönelen sanayi kenti Kahramanmaraş, Türkiye'nin en stratejik alanlarından biri olan enerji sektöründe, kurulu kapasite bakımından Türkiye liderliğini elinde bulunduruyor.

Kent, 22 milyar kilovatsaatlik termik ve hidrolik elektrik üretim kapasitesiyle 14 milyon konutun yıllık elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak güce sahip. Afşin'deki Kışlaköy Kömür Sahası'ndan beslenen Afşin-Elbistan Termik Santrali, 1984 yılında üretime başladı. 2012'de ise bu santrale B Ünitesi eklenerek daha fazla elektrik üretimi amaçlandı.

Türkiye'nin elektrik enerjisinin yüzde 9'unu karşılıyor

Kahramanmaraşlı girişimcilerin piyasaya katkısı, Ceyhan Nehri üzerinde kurulan hidroelektrik santralleriyle gerçekleşti. Bugün 32'si aktif ve 25'i inşa aşamasında 57 hidroelektrik santrali bulunan kentte, 14 güneş enerjisi ve bir rüzgar enerji santralinin faaliyetleri devam ediyor.

Başta linyit ve bakır rezervi olmak üzere zengin yer altı kaynaklarının yanı sıra su, güneş ve rüzgar potansiyeliyle gelecekte Türkiye'nin enerji üssü olmaya aday Kahramanmaraş, ülkenin elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 9'unu karşılıyor.

Üretilen enerjinin yüzde biri kentte harcanıyor

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden biri olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin yüzde 8-9 elektrik enerjisini Kahramanmaraş'ın ürettiğini vurgulayan Zabun, "Bu kadar büyük üretimin kendi ilimizdeki tüketimi de yüzde 1'dir. Diğer kısmıyla ülkemize katkı sağlamaktayız. 22 milyar kilovatsaatlik bir üretimle Türkiye'de 14 milyon konutun enerji ihtiyacını karşılamaktayız. Ülkemize üreterek katkı sağladığımız için çok mutluyuz. Daha da istihdama katkı sağlayarak Cumhurbaşkanımızın bu konudaki seferberliğine destek veriyoruz." diye konuştu.