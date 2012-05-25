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Endeks 54.000'in altına geriledi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 100 endeksi, 18 Ocak 2012'den bu güne ilk kez 54.000 puanın altına gerileyerek 53.997 puanı gördü.

Endeks 54.000'in altına geriledi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 100 endeksi, 18 Ocak 2012'den bu güne ilk kez 54.000 puanın altına gerileyerek 53.997 puanı gördü.

25 Mayıs 2012 Cuma 16:04
541 Okunma
Endeks 54.000'in altına geriledi

İSTANBUL

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 endeksi, 2. seansta alışların etkisiz kalmasıyla düşüşe devam ediyor. İMKB'de hisse senetlerinin ortalama değer kaybı yüzde 1,5'e ulaşırken, endeks en düşük 53.997,64 puanı gördü. Bu dakikalarda 54.000 puan seviyesinin hemen üzerinde dengelenmeye çalışan endeks, önceki kapanışa göre 834,16 puanlık kayıpla 54.082,45 puan seviyesinde bulunuyor.
Yurt dışı piyasalardaki olumsuz seyirle birlikte, Denizbank hisselerinde kayıpların yüzde 18'i aşması ve endeks üzerinde önemli etkiye sahip Akbank hisselerindeki yüzde 7'ye varan kayıplar da endeksi olumsuz yönde etkiliyor.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2012 08:05
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ImkbEndeks54.000 Altına
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