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En fazla 100 TL kullanıyoruz

Türk halkı en fazla 100 TL kullanıyor. Tedavülde 258 milyon 622 bin 192,5 adet 100 TL'lik banknot bulunuyor.

En fazla 100 TL kullanıyoruz

Türk halkı en fazla 100 TL kullanıyor. Tedavülde 258 milyon 622 bin 192,5 adet 100 TL'lik banknot bulunuyor.

10 Mayıs 2012 Perşembe 12:23
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En fazla 100 TL kullanıyoruz

AA muhabirinin Merkez Bankası'nın Yıllık Raporu'ndan derlediği verilere göre, tedavülden kaldırılan ve 10 yıllık zaman aşımı süresi devam eden banknotlar hariç tutulduğunda, 30 Aralık 2011 tarihi itibariyle, tedavülde 974 milyon 476 bin 421,5 adet banknot bulunuyor. Banknotların toplam değeri ise 54 milyar 688 milyon 118 bin 702,5 lira.
Emisyon hacminin kupür dağılımında, adet olarak en yüksek paya sahip olan kupürler 100 ve 50 Türk lirası. Tutar olarak en yüksek paya sahip ilk iki kupür ise 100 ve 200 Türk lirası. En yüksek paya sahip 100 ve 50 TL'lik banknotun toplam içindeki payı ise adet olarak yüzde 45,2 oranında bulunuyor.
Tedavülde bulunan en az banknot ise 61 milyon 505 bin 297 adetle 200 TL. Ayrıca tedavülde 144 milyon 142 bin 683 adet 20 TL, 146 milyon 911 bin 486 adet 10 TL ve 133 milyon 152 bin 591,5 adet, 5 TL bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 04:24
Anahtar Kelimeler:
En Fazla 100 TL Kullanıyoruz
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