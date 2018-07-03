En düşük memur ve emekli aylığı belli oldu

Maliye Bakanlığı, enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşının 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığının ise 2 bin 149 liraya yükseldiğini açıkladı.
AA
Maliye Bakanlığı, enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşının 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığının ise 2 bin 149 liraya yükseldiğini açıkladı.
Maliye Bakanlığı, enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşının 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığının ise 2 bin 149 liraya yükseldiğini açıkladı.
Maliye Bakanlığı, enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşının 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığının ise 2 bin 149 liraya yükseldiğini açıkladı.
AA