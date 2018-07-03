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En düşük memur ve emekli aylığı belli oldu

Maliye Bakanlığı, enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşının 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığının ise 2 bin 149 liraya yükseldiğini açıkladı.

En düşük memur ve emekli aylığı belli oldu

Maliye Bakanlığı, enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşının 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığının ise 2 bin 149 liraya yükseldiğini açıkladı.

03 Temmuz 2018 Salı 13:09
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En düşük memur ve emekli aylığı belli oldu

Maliye Bakanlığı, enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşının 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığının ise 2 bin 149 liraya yükseldiğini açıkladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanlığıEnflasyonEkonomiEn Düşük Memur AylığıEn Düşük Emekli Aylığı
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