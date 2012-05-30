En düşük memur maaşı 1520 lira olacak

ANKARA



Edinilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, memurlar ile hükümet arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinin tamamlanmasının ardından memurların yeni maaşlarını hesapladı.

Toplu sözleşme ile 2012 yılı için memurlara yapılan yüzde 4+4'lük zammın ardından en düşük devlet memuru maaşı 112 lira artarak bin 520 liraya yükseldi. En yüksek devlet maaşı ise 786 lira arttı ve 10 bin 672 lira oldu.

Buna göre, bin 408 lira olan aile yardımı hariç en düşük memur maaşı, bu yılın Ocak ayı itibarıyla 55 lira artarak, bin 463 liraya yükseldi. En düşük devlet memuru maaşı ikinci altı ay için öngörülen yüzde 4'lük zam ile 1 Temmuz tarihinden itibaren 57 lira artarak bin 520 liraya yükselecek. Böylece aile yardımı hariç en düşük devlet memuru maaşında yıllık maaş artış tutarı 112 lira olacak.

Aile yardımı dahil en düşük devlet memuru maaşı bin 633 lira. Toplu sözleşmeyle verilen yüzde 4'lük zam oranıyla bu grupta bulunan memurların maaşı 1 Ocak tarihi itibarıyla 64 lira artarak bin 696 liraya yükselecek, ikinci yarıyıl için yapılacak yüzde 4'lük zammın ardındansa 66 lira artarak bin 762 liraya çıkacak.