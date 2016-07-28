Emlak Konut'un 'tarihi' kampanyasının detayları

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, gelir paylaşımlı projelerde, satışların peşin (banka kredisi dahil) ya da kısa vadeli senetlerle yapıldığı anımsatıldı.

Son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından piyasadaki bekleme eğilimini kırmak, satışları arttırmak ve bu süreçte yüklenicilerin nakit akımlarına pozitif katkı yapabilmek için kampanya düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 farklı projemizde, yüzde 20 peşinat, 120 aya kadar vade ve vadeye tüfe artışı; yüzde 20 peşinat 120 aya kadar vade ve aylık yüzde 0,7 vade farkı uygulamalarıyla satış yapılacaktır. Bu satışlarda peşinat ve ilk 12 aylık taksit tutarından Emlak Konut kendi payını almayarak tahsilatın tamamını yüklenicinin proje hesabına aktaracak. 13'üncü aydan sonraki tüm vadeli alacaklar Emlak Konut'a kalacak ve bu vadeli alacaklar yüklenicilerin Emlak Konut'a olan taahhüdünden düşülecektir. Bunun maksimum limiti yüklenicilerin Emlak Konut'a taahhüt ettikleri şirket payı toplam gelirinin yüzde 20'si olacaktır."