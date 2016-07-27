Emlak Konut kampanyası açıklama

Emlak Konut

'un, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında "Bazı basın kuruluşlarında Emlak Konut'un tüm konut projelerini bünyesinde kurulacak bir çatı şirketinde toplayarak kampanya düzenleyeceği ve onlara finansal destek sağlayacağı yönünde bazı açıklamalar birkaç gündür yayınlanmaktadır.

Dün yaptığımız KAP duyurusundan da anlaşılacağı üzere Emlak Konut projelerine yönelik olarak bir satış

kampanya

sı çalışması yapılacaktır.

Halihazırda Emlak Konut'un inşaat şirketlerine yönelik bir çatı şirketi kurulması ya da hazırlanan kampanyaya yüklenicilerinin dışındaki şirketlerin dahil edilmesi gibi bir planlamamız bulunmamaktadır." bilgilerine yer verildi.