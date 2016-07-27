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Emlak Konut kampanyası açıklama

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, inşaat şirketlerine yönelik bir çatı şirketi kurulması ya da yüklenici dışındaki şirketlerin dahil edilmesi gibi bir planlamalarının bulunmadığını duyurdu.

Emlak Konut kampanyası açıklama

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, inşaat şirketlerine yönelik bir çatı şirketi kurulması ya da yüklenici dışındaki şirketlerin dahil edilmesi gibi bir planlamalarının bulunmadığını duyurdu.

27 Temmuz 2016 Çarşamba 14:36
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Emlak Konut kampanyası açıklama
Emlak Konut'un, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında "Bazı basın kuruluşlarında Emlak Konut'un tüm konut projelerini bünyesinde kurulacak bir çatı şirketinde toplayarak kampanya düzenleyeceği ve onlara finansal destek sağlayacağı yönünde bazı açıklamalar birkaç gündür yayınlanmaktadır.



Dün yaptığımız KAP duyurusundan da anlaşılacağı üzere Emlak Konut projelerine yönelik olarak bir satış kampanyası çalışması yapılacaktır.



Halihazırda Emlak Konut'un inşaat şirketlerine yönelik bir çatı şirketi kurulması ya da hazırlanan kampanyaya yüklenicilerinin dışındaki şirketlerin dahil edilmesi gibi bir planlamamız bulunmamaktadır." bilgilerine yer verildi. 

AA

Son Güncelleme: 27.07.2016 14:38
Anahtar Kelimeler:
Emlak KonutKapEmlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞİnşaat
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