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Emine Erdoğan, ekonomi profesörü Sachs ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü Başkanı Profesör Jeffrey Sachs ile atık yönetimi modelleri hakkında konuştu.

Emine Erdoğan, ekonomi profesörü Sachs ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü Başkanı Profesör Jeffrey Sachs ile atık yönetimi modelleri hakkında konuştu.

27 Eylül 2018 Perşembe 15:23
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Emine Erdoğan, ekonomi profesörü Sachs ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü Başkanı Profesör Jeffrey Sachs ile atık yönetimi modellerini görüştü.

Edinilen bilgiye göre, Emine Erdoğan, "Sıfır Atık" projesi kapsamında dünyadaki atık modellerini yakından takip ediyor ve yurt dışı ziyaretlerinde konunun uzmanlarını bir araya getirecek görüşmeler tesis ediyor.

New York'taki temasları kapsamında Emine Erdoğan, Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü Başkanı Profesör Sachs ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, himayesinde devam eden "Sıfır Atık" projesi hakkında fikir alışverişinde bulunduğu Profesör Sachs'tan, atık yönetim modelleri ve dünyadaki başarılı uygulamalar konusunda bilgi aldı.

Görüşmede Columbia Üniversitesi Çevre Bölümü Başkanı Profesör Nickolas Themelis ve Profesör Patricia Culligan hazır bulunurken, Emine Erdoğan'a ziyaretinde Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Dr. Esra Albayrak da eşlik etti.

Prof. Sachs, hükümetlere danışmanlık yapıyor

2023 yılına kadar tüm Türkiye'ye yayılması hedeflenen "Sıfır Atık" projesi, Haziran 2017 yılından bu yana kamu kurum ve kuruluşlarında etkili şekilde uygulanmakta.

Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü de ekonomik büyüme karşısında tüm dünyada iklim, su, enerji kaynakları ve tarım gibi alanlarda ortaya çıkan sorunlarla ilgili etkili araştırmalar yapıyor.

Kurum, çevre ve atık yönetimi konusunda önemli bir adres olarak da biliniyor.

Büyüyen ekonomiler karşısında ortaya çıkan çevre sorunlarına dair araştırmalar yapan enstitü; Latin Amerika, Doğu Avrupa ve Afrika ülkeleri hükümetlerine danışmanlık yapan ünlü ekonomi profesörü Sachs'ın direktörlüğü altında faaliyet gösteriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Emine ErdoğanColumbia ÜniversitesiProfesör Jeffrey Sachs
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