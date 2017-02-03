Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87464
ALTIN
146.055
DOLAR
3.7427
STERLIN
4.6739
EURO
4.0205
Gülin Dönmez hepimizi "Efsun"ladı
Gülin Dönmez  hepimizi
THY'den indirimli uçuş imkanı
SON DAKİKA
THY'den indirimli uçuş imkanı
3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
SON DAKİKA
3 ilde engelli ve hamile...
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
SON DAKİKA
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman

Emekliye banka promosyonunda 3 banka ile anlaşıldı

Sosyal Güvenlik Kurumunun, emeklilere banka promosyonu verilmesi için Garanti Bankası ile da protokol imzaladığı bildirildi.

Emekliye banka promosyonunda 3 banka ile anlaşıldı

Sosyal Güvenlik Kurumunun, emeklilere banka promosyonu verilmesi için Garanti Bankası ile da protokol imzaladığı bildirildi.

03 Şubat 2017 Cuma 12:11
23 Okunma
Emekliye banka promosyonunda 3 banka ile anlaşıldı

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), emeklilere banka promosyonu verilmesi için Garanti Bankası ile da protokol imzaladığı bildirildi.

SGK'dan yapılan açıklamaya göre Kurum, promosyon ödenmesi için özel bankalarla yaptığı görüşmeler sonucunda üçüncüyü anlaşmayı, 440 bin emekli müşterisine hizmet veren Garanti Bankası ile imzaladı.

Protokol ile yaklaşık 11,5 milyon emekliye aylıkları karşılığında toplamda 6 milyar liraya yakın bir tutar ödenecek.

Promosyon ödemelerine en geç mart ayında başlanacak ve ödemelere nisan ve mayıs aylarında da devam edilecek. Emekliler, SGK ile protokol imzalayan bankalara müracaat edebilecek.

SGK, daha önce Ziraat Bankası ve İş Bankası ile protokol imzalamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
EmekliEmekliye Banka PromosyonuSGKGaranti Bankası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KDV indirimi mobilya sektörünü canlandıracak
KDV indirimi mobilya sektörünü canlandıracak
'230 bin esnaf 50 bin liralık krediyi kullanabilecek'
'230 bin esnaf 50 bin liralık krediyi kullanabilecek'
Maliye Bakanı Ağbal: 2017'de hiçbir vergi artışı yok
Maliye Bakanı Ağbal: 2017'de hiçbir vergi artışı yok
Destek paketleri ekonomiyi canlandıracak
Destek paketleri ekonomiyi canlandıracak
Otomotivde 66 ayın en yüksek ihracatı gerçekleşti
Otomotivde 66 ayın en yüksek ihracatı gerçekleşti
Beyaz eşyada ÖTV 'sıfırlandı'
Beyaz eşyada ÖTV 'sıfırlandı'
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ