Emekliye banka promosyonu çalışması sürüyor

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Makedonya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dime Spasov ile görüştü. Görüşmenin ardından iki ülke arasında çalışma, sosyal güvenlik ve istihdam alanında işbirliğini öngören protokol imzlandı.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Faruk Çelik, alt işverenlikle ilgili düzenlemede gelinen noktaya ilişkin soru üzerine, çok kapsamlı bir çalışma yapıldığını söyledi.



Bunun yalnız alt işveren çalışanlarının değil kadın istihdamını ve o alanda yaşanan sorunları da içine alan bir yasa olduğuna dikkati çeken Çelik, "Eylül ayı içinde nihai değerlendirmelerimizi yapacağımızı daha önce ifade etmiştim, o noktadayız. Eylül'ün 15'inden sonra gerek teknik düzeyde gerekse bakanlıklar düzeyinde çalışmalarımızı Sayın Başbakanımıza nihayi şekliyle takdim edeceğiz ve ekim ayında da Meclis'e sevkini hedefliyoruz. Şu an için bu takvimde değişiklik söz konusu değil" dedi.



Emeklilere banka promosyonuyla ilgili çalışma olup olmadığının sorulması üzerine bu konunun toplu sözleşme görüşmelerinde de gündeme geldiğini hatırlatan Çelik, "Şu anda kurumlarımız bankalarla, banka genel müdürlükleriyle irtibatlarını sürdürüyorlar. Sorunun çözümü konusunda kararlılığımız var, inşallah kısa süre içinde netice alırız" diye konuştu.



Suriye'deki iç savaş ve Türkiye'ye yansımaları



Bakan Çelik, "Suriye'ye olası bir müdahale, istihdam açısından sorunlar doğurur mu" sorusunu yanıtlarken Suriye'de yaşananların sadece Türkiye'nin sorunu olmadığını, bir insanlık sorunu olduğunu söyledi.



Bu gelişen olayların, Türkiye'ye yansımalarının olacağını ancak istihdamı olumsuz etkilemeyeceğini dile getiren Çelik, aksine Suriye'den gelen nitelikli elemanların, istihdam taleplerine cevap veren bir ekonomii bulunduğunu kaydetti.



