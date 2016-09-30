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Emekliye aylığı oranında promosyon

SGK ile bankalar arasındaki anlaşmaya göre, emekli aylıklarında yapılan kademelendirmeyle emeklilere 3 yıllığına toplam 450 ile 900 lira arasında değişen miktarlarda banka promosyon verilecek.

Emekliye aylığı oranında promosyon

SGK ile bankalar arasındaki anlaşmaya göre, emekli aylıklarında yapılan kademelendirmeyle emeklilere 3 yıllığına toplam 450 ile 900 lira arasında değişen miktarlarda banka promosyon verilecek.

30 Eylül 2016 Cuma 10:58
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Emekliye aylığı oranında promosyon

 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar bankalar arasında emeklilere aylıkları karşılığında belli bir miktar promosyon verilmesi için yaklaşık 6 aydır yürütülen görüşmelerde sona yaklaşıldı.

Taraflar arasında anlaşmaya varıldığı ve böylece emekli aylıklarında yapılan kademelendirmeyle emeklilere 3 yıllığına toplam 450 ile 900 lira arasında değişen miktarlarda banka promosyon verileceği öğrenildi.

Promosyon miktarında emeklilerin aylıkları belirleyici olacak. Yani aylığı yüksek olan emeklilere daha yüksek promosyon verilecek. Emeklilere promosyon kapsamında toplu olarak 3 yıllık ödemenin yapılması ve ilk ödemelerin bu yılın sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Faruk Çelik ve Süleyman Soylu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dönemlerinde de konuşulan ve çözüme kavuşturması yönünde çaba harcanan promosyon konusu önümüzdeki ay sonuçlandırılacak. Milyonlarca emekliye müjdeyi vermek ise yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na kısmet olacak.

AA

Son Güncelleme: 30.09.2016 11:00
Anahtar Kelimeler:
Sosyal Güvenlik KurumuSGKEmekliPromosyon
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