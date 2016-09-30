Emekliye aylığı oranında promosyon

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar bankalar arasında emeklilere aylıkları karşılığında belli bir miktar promosyon verilmesi için yaklaşık 6 aydır yürütülen görüşmelerde sona yaklaşıldı.

Taraflar arasında anlaşmaya varıldığı ve böylece emekli aylıklarında yapılan kademelendirmeyle emeklilere 3 yıllığına toplam 450 ile 900 lira arasında değişen miktarlarda banka promosyon verileceği öğrenildi.

Promosyon miktarında emeklilerin aylıkları belirleyici olacak. Yani aylığı yüksek olan emeklilere daha yüksek promosyon verilecek. Emeklilere promosyon kapsamında toplu olarak 3 yıllık ödemenin yapılması ve ilk ödemelerin bu yılın sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Faruk Çelik ve Süleyman Soylu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dönemlerinde de konuşulan ve çözüme kavuşturması yönünde çaba harcanan promosyon konusu önümüzdeki ay sonuçlandırılacak. Milyonlarca emekliye müjdeyi vermek ise yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na kısmet olacak.