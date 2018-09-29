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Emeklilikte yaşa takılanların gözü Mecliste

Prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan yüz binlerce kişi, TBMM'de emekli olmalarını sağlayacak düzenlemenin hayata geçmesini bekliyor.

Emeklilikte yaşa takılanların gözü Mecliste

Prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan yüz binlerce kişi, TBMM'de emekli olmalarını sağlayacak düzenlemenin hayata geçmesini bekliyor.

29 Eylül 2018 Cumartesi 14:13
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Emeklilikte yaşa takılanların gözü Mecliste

Prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan yüz binlerce kişi, TBMM'de temsil edilen partilerden emekli olmalarını sağlayacak düzenlemeyi hayata geçirmelerini bekliyor.

24 Haziran'da yapılan seçimler öncesi bazı partilerin seçim beyannamesinde yer verdiği emeklilikte yaşa takılanlar sorunu, gündemdeki yerini koruyor.

Prim gün süresini doldurmalarına rağmen yaş şartını yerine getiremedikleri için emekli olup aylık alamayan yüz binlerce kişi, hazırlanan kanun teklifiyle umutlandı.

Kanunun yasalaşması halinde erken yaşta emeklilik şansını yakalayacak yaşa takılanlar, Mecliste temsil edilen partilerden emekli olmalarını sağlayacak düzenlemeyi hayata geçirmelerini bekliyor.

"Siyaset üstü bir bakış açısıyla çözüme kavuşturulmalı"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişikliklerle aylığa hak kazanma koşullarının zorlaştırıldığını söyledi.

Özellikle 1 Ocak 2000'de yürürlüğe giren 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanun ile 1 Ekim 2008'de uygulamaya giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yaş kademesinin yükseltildiği ve aylıkların bağlanmasının geciktirildiğini belirten Kurnaz, şunları kaydetti:

"Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren yüz binlerce kişi, yaş koşulunu yerine getiremediği için emekli olamıyor. Belli yaşa gelen bu kişiler işverenlerin kendilerini verimsiz görmesi nedeniyle işinden olup, gelirsiz kalabiliyor. Devletimiz yaş dışındaki koşullarını yerine getiren sigortalıların gelirsiz ve sağlık haklarından yoksun kalmaması için bir formül geliştirmeli."

Muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili hazırladığı kanun teklifleri ile destek açıklamalarının kendilerini memnun ettiğini dile getiren Kurnaz, "Toplumsal bir mağduriyete dönüşen bu sorun, daha fazla vakit geçirilmeden siyaset üstü bir bakış açısıyla çözüme kavuşturulmalı." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Prim Gün SüresiEmeklilikte YaşEmeklilikte Yaşa Takılanlar
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