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"Emeklilere promosyon için bankalarla tek protokol yapılacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "(Emekliler) Bugünden itibaren hangi bankadan emekli maaşlarını almak istiyorlarsa, o bankalarla yalnız bir protokol yapacaklar" dedi.

"Emeklilere promosyon için bankalarla tek protokol yapılacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "(Emekliler) Bugünden itibaren hangi bankadan emekli maaşlarını almak istiyorlarsa, o bankalarla yalnız bir protokol yapacaklar" dedi.

24 Şubat 2017 Cuma 13:07
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"Emeklilere promosyon için bankalarla tek protokol yapılacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilerin promosyon ödemelerine ilişkin, "(Emekliler) Bugünden itibaren hangi bankadan emekli maaşlarını almak istiyorlarsa, o bankalarla yalnız bir protokol yapacaklar, 'Ben 3 yıl süresince maaşımı senden çekeceğim.' (Bankalar) Yalnız maaşını o bankadan çekme protokolü evrakı dışında başka hiçbir evrak istemeyecek. Bugün gerekli talimatı bütün bankalara gönderdik." dedi.

Müezzinoğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen "Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı"nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emeklilere promosyon ödemelerinin şartları konusundaki soruya karşılık da Müezzinoğlu, emeklilere şu duyuruyu yaptı:

"(Emekliler) Bugünden itibaren hangi bankadan emekli maaşlarını almak istiyorlarsa, o bankalarla yalnız bir protokol yapacaklar, 'Ben 3 yıl süresince maaşımı senden çekeceğim.' (Bankalar) Yalnız maaşını o bankadan çekme protokolü evrakı dışında başka hiçbir evrak istemeyecekler. Böyle bir evrak isteyen bankayla da emekli maaşı protokolü yapmasınlar. Bugün gerekli talimatı bütün bankalara gönderdik. Emeklilerimizden promosyonla ilgili 'Ben maaşımı 3 yıl süresince bu bankadan çekmek istiyorum.' protokolü dışında hiçbir şart sürmeyecekler, dün akşam yaptığımız görüşmelerden sonra. Dolayısıyla bürokrasi yok."

Emeklilikte yaşa takılanlar

Mehmet Müezzinoğlu, meslek lisesi mezunlarının staj sürelerinin sigortalı sayılması yönünde kampanya başlattığı hatırlatılarak, bu konuda bir çalışma olup olmadığı sorusunu şöyle yanıtladı:

"Kampanya şayet 'Ben erken yaşta emekli olayım.' kampanyasıysa yanlış. Biz artık emeklilik yaşını önce 2036'da erkeklerde 60'a, kadınlarda 58'e taşımayı hedefliyoruz ve 2048'lerde de 65'e geçmeyi hedefliyoruz. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerine bakıldığında emeklilik yaşı 65'in altında tek bir ülke yok. Halbuki bizde 38'den tutun ağırlıklı ortalama 52. Biz yavaş yavaş bunu 53'e, sonra 54'e, sonra 55'e taşımaya çalışıyoruz. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin büyük çoğunluğu, farz edelim 48 yaşında gününü doldurmuş, 2 sene beklemek durumunda. 2 sene sonra 50 yaşında olacak. 50 yaşını beklemek için de biraz sabırlı olacak ki bizim ortalama hedeflerimiz bozulmasın ve emeklileri emekliliklerinde mağdur etmeyelim."

"İşverenimize verdiğimiz destek özü itibarıyla işçimize verdiğimiz destek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "İşverenlere vergi konusunda verilen destekten herkes memnun. İşçi sendikaları da en azından temel ihtiyaçların vergiden düşürülmesini talep ediyor." değerlendirmesi üzerine, şunları söyledi:

"Bizim işverenimize verdiğimiz destek özü itibarıyla işçimize verdiğimiz destek. Çünkü işveren işçimize o payı aktarıyor. O nedenle bu verdiğimiz destek işverenimizin cebine girmiyor. Bunu sendikalarımız da istedi. Ortak taleptir bu verdiğimiz destek. Bu anlamda çalışanlarımızı destekliyoruz. Diğer taraftan da asgari bin 404 lira. Vergi dilimi yükseldikçe ekim, kasım aylarında bunun bin 404'ün altına inmesi gerekir normalde ama onun da inmeyeceğinin sözünü verdik."

AA

Anahtar Kelimeler:
TiskEmeklilere PromosyonMehmet MüezzinoğluBanka
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