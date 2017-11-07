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Emekli maaşı alanların yüzde 80'i erkek

Türkiye'de emekli maaşı alan yaklaşık 8 milyon kişinin yüzde 80'ini erkekler, yüzde 20'sini ise kadınlar oluşturdu.

Emekli maaşı alanların yüzde 80'i erkek

Türkiye'de emekli maaşı alan yaklaşık 8 milyon kişinin yüzde 80'ini erkekler, yüzde 20'sini ise kadınlar oluşturdu.

07 Kasım 2017 Salı 14:51
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Emekli maaşı alanların yüzde 80'i erkek

Türkiye'de emekli maaşı alan yaklaşık 8 milyon kişinin yüzde 80'ini erkekler, yüzde 20'sini ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2016 yılı sonuçlarına göre, Türkiye'de emekli maaşı alan yaklaşık 8 milyon kişinin yüzde 80'i erkeklerden, yüzde 20'si ise kadınlardan oluştu.

Yaş grupları itibarıyla emeklilerin yüzde 40,4'ünün 56-65, yüzde 27,8'inin 46-55, yüzde 20,7'sinin 66-75 yaş grubunda yer aldığı, emekli kişilerin yüzde 10'unu ise 76 ve daha yukarı yaştakilerin oluşturduğu görüldü.

Emekli kişilerin yüzde 67'sinin lise altı eğitim düzeyindekiler olduğu belirlendi. Lise ve dengi okul mezunlarının oranı yüzde 14,8 iken, yükseköğretim mezunlarının oranı yüzde 13,7 oldu. Emekli kişilerin yüzde 4,5'inin ise okur-yazar olmadığı tespit edildi.

Emekli kişilerin yüzde 55,4'ü şeker, tansiyon, kalp, böbrek hastalıkları gibi kronik hastalığının bulunduğunu bildirdi.

Genel sağlık durumu itibarıyla emekli kişilerin yüzde 2,3'ü sağlık durumunu çok iyi, yüzde 46,9'u iyi olarak değerlendirirken, yüzde 37,3'ü sağlık durumunun orta düzeyde olduğunu ifade etti.

Öte yandan, emekli kişilerin yüzde 12'si sağlık durumunun kötü, yüzde 1,4'ü ise çok kötü olduğunu belirtti.

Araştırma sonuçlarına göre, ihtiyaç duyduğunda doktora başvurabilen emeklilerin oranı yüzde 94,5 iken, ihtiyaç duyduğunda ilaç alabilenlerin oranı yüzde 99,2 oldu. Her ikisine de ulaşabilen emeklilerin oranının ise yüzde 94,2 olduğu belirlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Emekli Maaşı
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