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Elektronik ihracat büyüyor

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Dünyada elektronik ihracat elektronik hayat diye dev dalga büyüyor

Elektronik ihracat büyüyor

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Dünyada elektronik ihracat elektronik hayat diye dev dalga büyüyor

15 Nisan 2018 Pazar 18:51
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Elektronik ihracat büyüyor

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Dünyada elektronik ihracat elektronik hayat diye bir dev dalga büyüyor. Ya bu dalganın üzerine çıkıp sörf yapacağız ya da o dalganın altında kalacağız, geriye doğru sayacağız. Dalganın üstüne çıkma kabiliyetimiz var." dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Dünyada elektronik ihracat, elektronik hayat diye bir dev dalga büyüyor. Ya bu dalganın üzerine çıkıp sörf yapacağız ya da o dalganın altında kalacağız, geriye doğru sayacağız. Bizim dalganın altında kalma şansımız yok. Dalganın üstüne çıkma kabiliyetimiz var." dedi.

Van programı kapsamında AK Parti Edremit İlçe Kadın Kolları Genel Kurul toplantısının ardından Organize Sanayi Bölgesi'ne geçen Zeybekci, Vodafone'un 11. çağrı merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, bölge için çok anlamlı olan çağrı merkezinin hayırlı olmasını diledi.

Merkezde istihdam edilen personel sayısının yıl sonuna kadar 380'den bine ulaştırılmasının Vodafone için zorluk teşkil etmediğini belirten Zeybekci, bu sayıya ulaştıklarında yıl başında kente gelerek, yeni yılı birlikte kutlayacaklarını ifade etti.

Zeybekci, bunun için gerekli desteği verdiklerini, 6. bölge teşvikleri üzerine bir de cazibe merkezleri teşvikleriyle yeni yatırımların daha cazip hale geldiğini vurguladı.

"Bizim, dalganın altında kalma şansımız yok"

Zeybekci, dünya ekonomisinin çok hızlı geliştiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"2016'da Çin'de bir internet sitesi 11'inci ayın 11'inde bir kampanya yapıyor, bir günlük satışı 18 milyar dolar. Sonraki yıl aynı kampanyada bir günlük satışı 25 milyar dolara çıkıyor. Dünyada elektronik ihracat, elektronik hayat diye bir dev dalga büyüyor. Ya bu dalganın üzerine çıkıp sörf yapacağız ya da o dalganın altında kalacağız, geriye doğru sayacağız. Bizim dalganın altında kalma şansımız yok. Dalganın üstüne çıkma kabiliyetimiz var. Başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı genç nüfus alt yapımız var. Teknik donanımları da en yüksek hale geliyor. Elektronik ticaretin kendi içindeki dönüşümü yüzde 17 oranında artıyor."

Bundan 5 yıl sonra dünyadaki ihracatın yaklaşık yüzde 40'ının e-ihracat haline dönüşeceğini hesapladıklarını anlatan Zeybekci, "Bundan sonra bildiğimiz doğrular farklı hale gelecek. Yükleme teknikleri, bankacılık anlayışları, ödeme şekli de değişecek. Bütün bu sistemi dönüştürecek olan yöntemin en büyük yardımcı elemanlarından biri de çağrı merkezleri olacak. Bugün Kaliforniya'daki biri pizza siparişi verdiğinde karşısına Hindistan'daki biri çıkıyor. Hindistan'daki çağrı merkezi eliyle siparişini veriyor." ifadesini kullandı.

Artık Van'da çarşıdaki ayakkabı satıcısının rakibinin, komşusu değil, başka bir ülkedeki üreticinin olduğunu anlatan Zeybekci, bilinen bütün doğruların değiştiğini, bu nedenle hükümet olarak bu tür yatırımları desteklediklerini kaydetti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Elektronik IhracatElektronik HayatNihat Zeybekci
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