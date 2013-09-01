"Elektronik devlette" de erkek egemen

ANKARA

Kamu kurumlarının sunduğu 785 hizmete elektronik ortamda erişim sağlayan "e-devlet" sistemine kayıt yaptıran kişi sayısı 15 milyon 250 bini geçti. e-Devlet Kapısı'nı kullananların 11,4 milyonunu erkekler, 3,7 milyonunu kadınlar oluşturuyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kamu hizmetlerin dijital ortamda sürekli ve güvenli biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla 18 Aralık 2008'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan e-Devlet Kapısı'na kayıt yaptıran kişi sayısı 15 milyon 264 bini buldu. Açıldığı gün 22 kamu kurumun 163 hizmetini sunan sistemden, bugün 105 kurumun 785 hizmetine ulaşılabiliyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kayıtlarına göre, "www.turkiye.gov.tr" internet adresinden ulaşılan e-Devlet Kapısı'nda hizmet veren belediye sayısı ise 59'u buldu.

Daha çok erkekler kullanıyor

e-Devlet Kapısı'ndan hizmet almak için kayıt yaptıranların yüzde 75,4'ünü erkekler oluşturuyor. Bugüne kadar 11,4 milyon erkek, 3,7 milyon kadın sisteme kayıt yaptırdı.

Sistemi kullananların yaş ortalaması ise 30'un üzerinde. Sisteme üye 1 milyon 823 bin kişi 18-25 yaş aralığındaki gençlerden, 4 milyon 340 bin kişi 26-35 yaş, 3 milyon 600 bin kişi ise 36-45 yaş aralığındaki vatandaşlardan oluşuyor.

İstatistiklere göre, e-Devlet sistemi en fazla 46-65 yaş aralığındakiler tarafından kullanılıyor. Sisteme üye 46-65 yaş aralığındaki vatandaşların sayısı 4 milyon 670 bini geçiyor. Buna karşın 66 yaş üstü 692 bin kişi de e-Devlet hizmetlerinden yararlanıyor.

Ayda 2 milyon kişi kullandı

Sistemi son 1 yıl içinde 7,6 milyon kişi kullanırken, son 3 ayda 3,7 milyon kişi e-Devlet Kapısı'ndan hizmet aldı. Sadece temmuzda 2 milyon kişi işlemlerini e-Devlet Kapısı'ndan gerçekleştirdi.

"5 yılda 30 milyon kullanıcı hedefliyoruz"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kullanıcı sayısının 2018 yılında 30 milyonu geçmesini hedeflediklerini söyledi. Kamudan kamuya hizmet sunumları için geliştirilen kamu kurumları arasındaki entegrasyon altyapısının yaygınlaştırılması için e-Devlet sistemini tüm kurumlara yaygınlaştırmayı planladıklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bir günde alınan yaklaşık 45 bin adli sicil belgesinin 12 bini e-Devlet Kapısı üzerinden verilmeye başlandı. Eskiden ortalama 2 saat süren işlem artık 1 saniye. Adli sicil belgelerinin e-Devlet Kapısı'ndan verilmesi, bir günde vatandaşlarımıza 24 bin saatlik zaman tasarrufu sağladı. Kısacası e-Devlet Kapısı ile devlette 'bugün git yarın gel' dönemini bitiriyoruz. 2023'te tüm kamu hizmetlerinin e-Devlet Kapısı'na entegrasyonunu sağlamış olmayı planlıyoruz. Bu kapsamda yapılan çalışmalar doğrultusunda 5 yıl içerisinde e-Devlet Kapısı'nda verilen hizmet sayısını 3 bine yükseltmiş olacağız.”