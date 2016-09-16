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Elektrikte serbest tüketici sayısı 2,5 milyonu aştı

Türkiye'de yıllık 3 bin 600 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketerek kendi elektrik tedarikçisini seçen abone sayısı, eylül ayı itibarıyla 2,5 milyonu geçti.

Elektrikte serbest tüketici sayısı 2,5 milyonu aştı

Türkiye'de yıllık 3 bin 600 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketerek kendi elektrik tedarikçisini seçen abone sayısı, eylül ayı itibarıyla 2,5 milyonu geçti.

16 Eylül 2016 Cuma 13:01
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Elektrikte serbest tüketici sayısı 2,5 milyonu aştı

ANKARA  -  Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, son iki yıl içinde serbest tüketici sayısında büyük artış gözlendi. Bu dönemde, 1 milyon 327 bin abone daha sisteme dahil oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) serbest tüketici uygulamasını 2003'te başlattı. Uygulama ilk olarak yıllık 9 milyon kilovatsaat limitiyle hayata geçirildi. EPDK, her yıl ocakta kurul kararıyla bu limiti kademeli olarak aşağı çekti. Bu kapsamda, 2004'te 7,8 milyon kilovatsaat olan tüketim limiti, bu yıl 3 bin 600 kilovatsaate kadar geriledi.

Türkiye'de şu an 34 milyonun üzerinde elektrik abonesi bulunuyor. Sistem içinde eylül ayı itibarıyla 2 milyon 503 bin 57 abone serbest tüketici olma hakkını kullanıyor.

Serbest tüketicilik şartları

Türkiye'de elektriğini istediği tedarikçiden almak isteyen abonenin öncelikle yıllık 3 bin 600 kilovatsaat elektrik tüketimi olması veya aylık fatura bedelinin ortalama 120 lirayı bulması gerekiyor.

Tüketicinin elektriğini temin ettiği mevcut şirkete tüm borcunu ödemiş olması şartı aranıyor. Serbest tüketici olmak isteyen kişi, aboneliğini iptal etmeden aynı sayaç ve isimle elektriğini başka bir tedarikçiden alabiliyor. Bu şartları sağlayan kiracı ya da mülk sahibi abone, tedarikçi şirketle imzaladığı sözleşmeyle serbest tüketici olabiliyor.

 "Yılda 1 fatura bedeli kadar tasarruf edilebiliyor" 

Akıllı Tarife Genel Müdürü Gökhan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllık 3 bin 600 kilovatsaat olarak belirlenen serbest tüketici limitinin kaldırılmasının tüketici ve tedarikçi açısından avantajlı olacağını söyledi. Demir, "Limitin kaldırılması elektrik faturalarında daha fazla fiyat indirimi yapılmasının önünü açacak." dedi.

Demir, halihazırda yıllık 3 bin 600 kilovatsaat elektrik tüketerek serbest tüketici kategorisine giren ve ayda ortalama 120 lira fatura ödeyen tüketicilerin tedarikçilerden aldıkları indirimlerle senede yaklaşık bir fatura bedeli kadar tasarruf edebildiklerini ifade etti.

Serbest tüketicilerin mevcut durumda diğer abonelere göre daha çok tasarruf sağladıklarını dile getiren Demir, "Tedarikçilerin pazar payı kapma yarışı müşterilere çeşitli kampanyalar ve yüksek hizmet kalitesi olarak dönecek. Elektrik tüketicisi serbest piyasanın doğası gereği oluşacak rekabetin de etkisiyle elektrik için daha düşük bedeller ödemeye başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 16.09.2016 13:01
Anahtar Kelimeler:
Elektrikönce Vatan
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