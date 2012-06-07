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''Elektrikte kayıp-kaçak oranı yüzde 15 düzeyine düşürüldü''

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakanı Taner Yıldız, elektrikte kayıp-kaçak oranını geçen yıl sonu itibariyle yüzde 15 düzeyine düşürdüklerini bildirdi

''Elektrikte kayıp-kaçak oranı yüzde 15 düzeyine düşürüldü''

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakanı Taner Yıldız, elektrikte kayıp-kaçak oranını geçen yıl sonu itibariyle yüzde 15 düzeyine düşürdüklerini bildirdi

07 Haziran 2012 Perşembe 14:24
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''Elektrikte kayıp-kaçak oranı yüzde 15 düzeyine düşürüldü''

TBMM  - MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun soru önergesini yanıtlayan Yıldız, elektrikteki kayıp-kaçağın, şebekede oluşan teknik kayıplar ile kullanımdan ölçülemeyen kaçak kullanımdan oluştuğunu hatırlattı. 

Kayıp-kaçak oranları içerisinde teknik kaybın payının ortalama yüzde 7-8 düzeyinde bulunduğuna işaret eden Yıldız, kayıp-kaçak oranının bakanlığın yürüttüğü etkin çalışmalar sonucunda azalan bir seyir izleyerek 2011 yılı sonu itibariyle yüzde 15 düzeyine düşürüldüğünü bildirdi.

Teknik kayıpların azaltılması ve dünya standartlarına gelmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 21 dağıtım şirketine 2011-2015 yılları arasında yaklaşık 9 milyar lira yatırım hedefi konulduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

''Bu yatırımlar EPDK tarafından hem fiziksel hem de finansal anlamda denetlenmektedir. Buna göre dağıtım bölgelerinde kayıp-kaçakta önemli oranda düşüş beklenmektedir. Ülkemiz genelinde kayıp-kaçak oranlarının 2012 yılından 2015 yılına kadar yıllar itibariyle yüzde 13.5, yüzde 12.3, yüzde 11.2 ve yüzde 10 olarak gerçekleşmesi hedeflenmiştir.'' 

Dağıtım şirketlerinin kendileri için belirlenen kayıp-kaçak oranına ulaşamamaları halinde ortaya çıkabilecek zararın yine ilgili şirkete bırakıldığını ifade eden Yıldız, bu zararın tüketiciye yansıtılmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Yıldız, 2003 yılından 17 Mayıs 2012 tarihine kadar, Türkiye genelinde 45 milyon abonenin  kontrolünün gerçekleştirildiğini ve 2,39 milyar lira kaçak tahakkuku yapıldığını belirtti.

AA

Son Güncelleme: 07.06.2012 06:25
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