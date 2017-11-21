Elektrikte kapasite artıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Elektrik Santralleri Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, "Elektrikte bu yıl sonuna kadar toplam 9 milyar dolarlık yatırımla kapasiteye 8 bin 222 megavat kurulu güç eklenmiş olacak." dedi.