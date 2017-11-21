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Elektrikte kapasite artıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Elektrikte bu yıl sonuna kadar toplam 9 milyar dolarlık yatırımla kapasiteye 8 bin 222 megavat kurulu güç eklenmiş olacak." dedi.

Elektrikte kapasite artıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Elektrikte bu yıl sonuna kadar toplam 9 milyar dolarlık yatırımla kapasiteye 8 bin 222 megavat kurulu güç eklenmiş olacak." dedi.

21 Kasım 2017 Salı 15:11
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Elektrikte kapasite artıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Elektrik Santralleri Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, "Elektrikte bu yıl sonuna kadar toplam 9 milyar dolarlık yatırımla kapasiteye 8 bin 222 megavat kurulu güç eklenmiş olacak." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar BakanıBerat AlbayrakElektrik SantralleriElektrik
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