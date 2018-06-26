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Elektrikli ve hibrit araç teknolojisinde vergi düzenlemesi

Enerji tasarrufu sağlamak için geliştirilen ve elektrikli/hibrit araç teknolojisinde de kullanılan invertör ithalatında, motorlu kara taşıtlarının üretiminde kullanılması kaydıyla gümrük vergisi yüzde 0,8 olarak uygulanacak.

Elektrikli ve hibrit araç teknolojisinde vergi düzenlemesi

Enerji tasarrufu sağlamak için geliştirilen ve elektrikli/hibrit araç teknolojisinde de kullanılan invertör ithalatında, motorlu kara taşıtlarının üretiminde kullanılması kaydıyla gümrük vergisi yüzde 0,8 olarak uygulanacak.

26 Haziran 2018 Salı 12:12
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Elektrikli ve hibrit araç teknolojisinde vergi düzenlemesi

Enerji tasarrufu sağlamak için geliştirilen invertör ithalatında, motorlu kara taşıtlarının üretiminde kullanılması kaydıyla gümrük vergisi yüzde 0,8 olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ihracatında lokomotif görevi gören otomotiv sektörünün değişen teknolojinin etkileriyle elektrikli/hibrit araç alanlarında da gelişim gösterdiği belirtildi.

Türkiye'de motorlu kara taşıtları tarafından salınan karbon emisyonunun azaltıcı etkisini göz önünde bulundurulduğunda ülkenin elektrikli/hibrit araç piyasasının ekonomiye olumlu etkileri olacağının değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda invertör ürününün, motorlu kara taşıtlarının imalinde kullanılmak kaydıyla gümrük vergisinin yüzde 0,8 olarak uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Enerji TasarrufuGümrük VergisiElektrikli/hibrit Araç
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