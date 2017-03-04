Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89722
ALTIN
147.319
DOLAR
3.7202
STERLIN
4.5567
EURO
3.9313
Hayvancılığa destek
Hayvancılığa destek
4 Türk sporcu finalde
4 Türk sporcu finalde
Şehirli çoban
Şehirli çoban
'Çiçek Bahçesi' rekor fiyata satıldı
'Çiçek Bahçesi' rekor fiyata satıldı
Ölümden döndü, formasını istiyor
Ölümden döndü, formasını istiyor

Elektrik üretim kapasitesine 'yerli' dopingi

Türkiye'de şubat ayında 316,7 megavat kurulu güce sahip 28 elektrik santrali devreye girdi.

Elektrik üretim kapasitesine 'yerli' dopingi

Türkiye'de şubat ayında 316,7 megavat kurulu güce sahip 28 elektrik santrali devreye girdi.

04 Mart 2017 Cumartesi 11:35
4 Okunma
Elektrik üretim kapasitesine 'yerli' dopingi

Türkiye'de şubat ayında yüzde 94'ünü rüzgar, linyit, hidroelektrik ve jeotermal santrallerinin oluşturduğu, 316,7 megavat kurulu güce sahip 28 elektrik üretim tesisi daha devreye alındı.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin elektrikteki toplam kurulu gücü 28 Şubat 2017 itibarıyla 78 bin 915 megavata yükseldi.

Bu yıl şubatta devreye alınan 316,7 megavatın 129 megavatını Kırklareli, Manisa, Afyonkarahisar, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, İstanbul, Kayseri ve Manisa'da üretime başlayan 12 rüzgar enerjisi santrali oluşturdu.

Geçen ay Giresun, Rize, Zonguldak, Isparta, Düzce, Antalya'da 97,4 megavat kapasiteye sahip 6 hidroelektrik santrali de kurulu güce eklendi.

Ayrıca, şubatta Karabük'te 50 megavat kapasiteyle kömür ve kojenerasyon santrali faaliyete başladı. Manisa'da 15 megavatlık jeotermal santraliyle Hatay, Bursa ve Kahramanmaraş'ta 7,1 megavat kapasiteli biyokütle ve çöpgazı tesisleri de geçen ay devreye girdi.

Böylece, şubatta devreye giren kapasitenin yüzde 94,2'sini oluşturan 298,5 megavatlık kısmı, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu.

Öte yandan, geçen ay Balıkesir, Aydın, Ankara, Kütahya ve Kırklareli'nde 18,2 megavat kurulu güce sahip doğalgaz santralleri devreye girdi.

Bu yıl şubatta devreye alınan elektrik kapasitesi ise 2016'nın aynı ayına kıyasla yüzde 18,5 azaldı. Türkiye'de geçen yıl şubatta 389 megavat devreye alınırken, bu yıl şubatta 316,7 megavatlık kapasite devreye girdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar BakanlığıElektrik üretim TesisiRüzgar Enerjisi Santrali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvancılığa destek
Hayvancılığa destek
Petrol Ofisi Hollandalı Vitol Group'a satılacak
Petrol Ofisi Hollandalı Vitol Group'a satılacak
"Başbakan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik"
"Başbakan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik"
Ukrayna'dan 1 milyonun üzerinde turist bekleniyor
Ukrayna'dan 1 milyonun üzerinde turist bekleniyor
Dolar/TL 3,73'ün üzerinde
Dolar/TL 3,73'ün üzerinde
Şubat ayının zam şampiyonu mandalina
Şubat ayının zam şampiyonu mandalina

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ