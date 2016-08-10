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Elektrik tüketiminde rekor

Türkiye'de elektrik tüketiminde ilk kez dün, 900 milyon kilovatsaat aşılarak günlük bazda yeni bir rekor kırıldı.

Elektrik tüketiminde rekor

Türkiye'de elektrik tüketiminde ilk kez dün, 900 milyon kilovatsaat aşılarak günlük bazda yeni bir rekor kırıldı.

10 Ağustos 2016 Çarşamba 13:59
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Elektrik tüketiminde rekor

ANKARA

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulamalar, elektrik tüketiminde zirve değerlerin kaydedilmesine yol açıyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde 9 Ağustos Çarşamba günü 902 milyon 692 bin kilovatsaat elektrik tüketildi.

Aynı gün, ülkede 887 milyon 33 bin kilovatsaatle şimdiye kadarki en yüksek elektrik üretimi gerçekleşti. Söz konusu üretimin yüzde 37,7'si doğalgazdan, 24,4'ü hidrolik kaynaklardan, yüzde 28,9'u ithal ve yerli kömürden karşılandı. Elektriğin yüzde 6,4'ü de rüzgardan üretilirken, yüzde 2,6'sı da güneş ve biyogazdan elde edildi.

Yenikapı'daki miting de "pazar günü tüketimi"ni artırdı

7 Ağustos Pazar günü de Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi sırasında meydanlara kurulan dev ekranlar ve 81 ilde halkın kent meydanlarına inmesi tüketimi artırdı.

Yaklaşık beş milyon kişinin katıldığı miting günü, 764 milyon 856 bin kilovatsaatle tarihin en yüksek "pazar günü tüketimi" gerçekleşti.

Daha önce en yüksek elektrik tüketimi 896,7 milyon kilovatsaatle geçen hafta kaydedilmişti.

AA

Son Güncelleme: 10.08.2016 14:00
Anahtar Kelimeler:
Elektrikönce Vatan
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