Elektrik santralı sayısı 861'e ulaştı

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’nin ağustos ayı elektrik kurulu gücüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Enerji yatırımlarında 2013 için hedeflenen seviyede gidildiğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:



"2012 yılı ağustos ayı sonunda 55 bin 380 megavat olan Türkiye toplam enerji kurulu gücü 2013 ağustos sonu itibarıyla yüzde 10,4 artışla 61 bin 151 megavat değerine ulaştı. Santral sayısı ise aynı dönemde yüzde 17 artışla 733’den 861’e çıktı. 2012’nin tamamında 4 bin 150 megavat devreye girmişken, sadece bu yılın ilk 8 ayında 4 bin 100 megavat gücünde 131 santral devreye girdi."



Yıldız, enerji üretim sektörüne 8 ayda yaklaşık 6 milyar dolarlık yatırım yapıldığına dikkati çekerek, ağustos ayları baz alındığında geçen yıl bir ay içinde 367 megavat devreye girmişken, bu yıl bu rakamın 870 megavat olduğunu vurguladı.



"Asıl sevindirici olan husus, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan devreye giren kurulu gücün geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 6 kat artması oldu" ifadesini kullanan Yıldız, 10 yıl önce özel sektörün payı yüzde 34 iken, bugün yüzde 62’ye çıktığını kaydetti.



Bakan Yıldız, enerji yatırımlarında Türkiye'ye duyulan güvenin sürdüğünü, ülkenin istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettiğini belirtti.



