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Elektrik için 43 milyon metrekare kamulaştırma

EPDK, kurulacak elektrik üretim tesisleri ile özelleştirme kapsamındaki elektrik dağıtım tesisleri için geçen yıl yaklaşık 43 milyon metrekarelik arazi için kamulaştırma işlemi yürüttü.

Elektrik için 43 milyon metrekare kamulaştırma

EPDK, kurulacak elektrik üretim tesisleri ile özelleştirme kapsamındaki elektrik dağıtım tesisleri için geçen yıl yaklaşık 43 milyon metrekarelik arazi için kamulaştırma işlemi yürüttü.

31 Ağustos 2013 Cumartesi 16:34
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Elektrik için 43 milyon metrekare kamulaştırma
ANKARA 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kurulacak elektrik üretim tesisleri ile özelleştirme kapsamındaki elektrik dağıtım tesisleri için geçen yıl yaklaşık 43 milyon metrekarelik arazi için kamulaştırma işlemi yürüttü.

Enerji alanındaki yatırımların artmasıyla, elektrik piyasasında üretim ve/veya dağıtım faaliyetlerinde bulunan lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna iletilen kamulaştırma talepleri de yoğunlaştı.

Bu kapsamda geçen yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda elektrik piyasasında faaliyet göstermek üzere kurulması planlanan 223 elektrik üretim tesisi için kamulaştırma işlemi yürütüldü. Üretim tesislerinin 182'si hidroelektrik, 24'ü rüzgar, 8'i termik, 4'ü biyogaz, 5'i jeotermal olarak dağıldı.

Elektrik piyasasında faaliyet göstermek üzere özelleştirme kapsamında özel hukuk tüzel kişilere devredilen elektrik dağıtım tesisleri ile ilgili olarak da 3 bin 99 taşınmaz mal ve 2 milyon 292 bin 496 metrekare yüzölçümlü alan üzerinde kamulaştırma, irtifak hakkı tesisi ve benzeri taşınmaz mal temini işlemlerine yönelik 106 kurul kararı alındı.

EPDK, kurul kararları doğrultusunda, geçen yıl toplam 17 bin 904 taşınmaz ve 43 milyon 643 bin 360 metrekare araziye yönelik edinim işlemleri yürüttü.

Elektrik piyasasında üretim ve/veya dağıtım faaliyetlerinde bulunan lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin kamulaştırma talepleri kurum tarafından değerlendirilerek, uygun görülmesi halinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde kamulaştırma yapılabiliyor. Bu konuda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulca verilecek kamulaştırma kararları kamu yararı kararı yerine geçiyor.

AA

Son Güncelleme: 31.08.2013 16:35
Anahtar Kelimeler:
ElektrikEpdk
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