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Elektrik dağıtımına 5,9 milyar liralık yatırım

Türkiye'de geçen yıl elektrik dağıtım şirketlerinin abonelerine daha kaliteli hizmet götürmek amacıyla yaptığı yatırım miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artarak 5 milyar 929 milyon liraya yükseldi.

Elektrik dağıtımına 5,9 milyar liralık yatırım

Türkiye'de geçen yıl elektrik dağıtım şirketlerinin abonelerine daha kaliteli hizmet götürmek amacıyla yaptığı yatırım miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artarak 5 milyar 929 milyon liraya yükseldi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:24
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Elektrik dağıtımına 5,9 milyar liralık yatırım

Türkiye'de geçen yıl elektrik dağıtım şirketlerinin abonelerine daha kaliteli hizmet götürmek amacıyla yaptığı yatırım miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artarak 5 milyar 929 milyon liraya ulaştı.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla elektrik tüketicilerinin sayısı yüzde 3,5 artışla 42,5 milyon oldu.

Dağıtım bölgeleri bazında en fazla elektrik tüketicisine sahip şirket 5 milyonla Boğaziçi EDAŞ oldu. Bunu, 4,2 milyon tüketiciyle Başkent EDAŞ, 3,8 milyonla Toroslar EDAŞ izledi.

Türkiye'deki 21 elektrik dağıtım şirketi müşterilerine daha kaliteli hizmet sağlamak amacıyla yaptığı yatırım miktarını, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artışla 5 milyar 929 milyon liraya çıkardı.

Söz konusu yatırımların 4 milyar 774 milyon lirası şebeke için harcandı. Kalan miktar ise çevre, güvenlik, şebeke işletim sistemi yatırımları, sayaç yatırımları ile ve diğer yatırımlarda kullanıldı.

En yüksek yatırım Toroslar EDAŞ'tan

Geçen yıl elektrik dağıtım sektörüne en yüksek yatırım yapan şirket, 703 milyon lira ile Toroslar EDAŞ oldu. Bu şirketi, 606 milyon lira ile Başkent EDAŞ ve 424 milyon lira ile Osmangazi EDAŞ izledi.

Geçen yıl müşteri başına elektrik kesintinin en az yaşandığı bölge de sırasıyla İstanbul Anadolu Yakası EDAŞ, Başkent EDAŞ ve Uludağ EDAŞ oldu.

Müşteri başına ortalama en fazla elektrik kesintisinin yaşandığı ilk üç bölge ise Vangölü EDAŞ, Sakarya EDAŞ ve Dicle EDAŞ olarak sıralandı.

Elektrik kayıp kaçak oranlarına bakıldığında en yüksek oranının yüzde 64,8 ile Dicle EDAŞ bölgesinde olduğu belirlendi. Bunu, yüzde 53,3 kayıp kaçak oranı ile Vangölü EDAŞ ve yüzde 24,5 ile Aras EDAŞ bölgesi izledi.iye'de elektrik dağıtım hizmeti 2014'ten bu yana özel sektör tarafından yürütülüyor. Şirketler yatırımlarını EPDK'nın tarifelendirme sistemi çerçevesinde gerçekleştiriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme KurumuEpdkElektrik Dağıtımı
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