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Elektrik abonesi sayısı Avrupa'ya göre 10 kat hızlı büyüyor

EnerjiSA Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Pınar “Türkiye'deki elektrik müşterisi sayısı Avrupa'ya kıyasla 10 kat daha hızlı büyüyor. Mutlu olmak isteyen bir gençlik var, o yüzden elektrik şebekesi bu genç kuşağın isteklerine göre şekillenecek” dedi.

Elektrik abonesi sayısı Avrupa'ya göre 10 kat hızlı büyüyor

EnerjiSA Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Pınar “Türkiye'deki elektrik müşterisi sayısı Avrupa'ya kıyasla 10 kat daha hızlı büyüyor. Mutlu olmak isteyen bir gençlik var, o yüzden elektrik şebekesi bu genç kuşağın isteklerine göre şekillenecek” dedi.

24 Nisan 2018 Salı 10:48
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Elektrik abonesi sayısı Avrupa'ya göre 10 kat hızlı büyüyor

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG 2018) komitesinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen EnerjiSA Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, Türkiye'de kişi başına düşen elektrik tüketiminin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinin yarısı kadar olduğuna ve bu durumun Türkiye'deki elektrik talebinin artacağı anlamına geldiğine dikkati çekti.

Akıllı şebekelerin elektrik tüketimin yüksek olduğu ülke ve bölgelerde büyük önem taşıdığını vurgulayan Pınar, İsveç'teki tüm abonelerin akıllı sayaçlara geçtiğini bildirdi.

İsveç’te yıllık kişi başı 40 bin kilovatsaat elektrik tüketimi olduğu için fiyatların günlük hatta saatlik takip edilmesinin faturalarda anlamlı bir indirim sağlayabildiğini aktaran Pınar, bu rakamın Türkiye'de 2 bin 500 kilovatsaat seviyesinde bulunduğuna işaret etti.

Pınar, zaman içinde Türkiye'de de elektrik tüketimin arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, akıllı şebekeler konusunda doğru bir yol izliyor. Bence doğru zamanda başladık. Avrupa'da bu konularda standardizasyon yeni başladığı için aramızda belli bir senkronizasyon oluştu. Çok da uzak değiliz. Şebeke konusunda alacağımız yol var ama çözümler olarak geride değiliz. Akıllı şebekelere yönelik talebin en önemli sebeplerinden biri verimlilik. Bir diğer önemli ayağı ise bunu kim için yaptığımız. Beklentiler yaş gruplarına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin gençler, internet erişimleri her zaman olsun istiyor. Sadece şebekenin akıllı olmasını değil, her şeyin bir araya gelerek bir bütün oluşturduğu akıllı bir sistem istiyorlar. Türkiye'deki elektrik müşterisi sayısı Avrupa'ya kıyasla 10 kat daha hızlı büyüyor. Karşımızda mutlu olmak isteyen bir gençlik var, o yüzden elektrik şebekesi artık bu genç kuşağın isteklerine göre şekillenecek.”

İstanbul Kongre Merkezi'nde 25-26 Nisan'da düzenlenecek 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nı 50'yi aşkın ülkeden 10 binin üzerinde sektör temsilcisi, uzman ve akademisyenin ziyaret etmesi bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Global İletişim OrtağıEnerjiSA Dağıtım ŞirketleriMurat Pınar
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