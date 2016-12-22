ANKARA - Türkiye'de büyük bölümü el sanatları ürünlerinin oluşturduğu kültürel mal ihracatı 5 yılda yüzde 120 artarak 8,2 milyar liradan 17,8 milyar liraya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, kültür harcamalar geçen yıl 32 milyar 941 milyon 728 bin lira olarak gerçekleşti.

Kültürel mal ihracatının 2015 yılında toplam mal ihracatı içindeki payı yüzde 4,6 olarak belirlendi. 2011 yılında bu oran yüzde 3,6 düzeyindeydi. Kültürel mal ihracatı, 2015'te 2011 yılına göre yaklaşık yüzde 120 artışla 8 milyar 171 milyon 303 bin liradan 17 milyar 848 milyon 104 bin liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde kültürel mal ithalatı ise yüzde 66,1 artışla 8 milyar 425 milyon 509 bin liradan 14 milyar 788 bin liraya çıktı. Kültürel mal ithalatının toplam ithalat içindeki payı yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseldi.

El sanatları ihracatının payı yüzde 70

Kültürel alanlara bakıldığında, en yüksek paya sahip olan el sanatlarının ihracat toplamı 2015 yılında 12 milyar 483 milyon 434 bin lira olarak gerçekleşti. El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı yüzde 70 oldu. El sanatlarını, yüzde 26,4 ile görsel ve işitsel medya ihracatı, yüzde 3 ile kitap ve yazılı basın ihracatı takip etti. Görsel sanatlar, gösteri sanatları ve ortak kutlamalar, mimarlık tasarım ürünleri, kültürel miras, arşiv ve kütüphane de kültürel ihracatın yapıldığı diğer alanlar olarak dikkati çekti.

Kültürel mal ithalatında ise en yüksek payın yüzde 55,4 ile görsel ve işitsel medyada olduğu görüldü. Bu alanda yapılan ithalat toplamı 2015 yılında 7 milyar 750 milyon 293 bin lira olarak gerçekleşti. Kültürel mal ithalatında kitap ve yazılı basın yüzde 23,6, el sanatları yüzde 15, görsel sanatlar yüzde 4,2, gösteri sanatları ve ortak kutlamalar yüzde 1,7 paya sahip olurken, mimarlık tasarım ürünleri yüzde 0,03, kültürel miras, arşiv ve kütüphane ise yüzde 0,09 ile ithalatın en az yapıldığı alanlar oldu.

AA