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El konulan ithal araçların iade süreci başladı

Gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle el konulan ancak müsadere kararı verilmemiş araçların iadesine ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

El konulan ithal araçların iade süreci başladı

Gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle el konulan ancak müsadere kararı verilmemiş araçların iadesine ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

09 Mayıs 2017 Salı 11:26
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El konulan ithal araçların iade süreci başladı

ANKARA

Gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle el konulan ancak müsadere kararı verilmemiş araçların iadesi için 31 Temmuz Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması gerekiyor.

Adalet, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Elkonulan Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca açılan kamu davalarına konu olması sebebiyle el konulan taşıtların sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik, 27 Ocak 2017'den önce el konulan, müsadere kararı verilmemiş ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış kara taşıtlarını kapsıyor.

Söz konusu nedenlerle açılan kamu davalarında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi hükmünden yararlanmak isteyen kişiler, 31 Temmuz Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar ödemeleri gereken tutarı öğrenmek için ön tespit dilekçesiyle ilgili gümrük idaresine başvuracak.

Dilekçeyi alan gümrük idaresince, aracın tasfiyesinin tamamlanıp tamamlanmadığıyla araç hakkında müsadere kararı bulunup bulunmadığı araştırılacak. Ön tespit dilekçesinin verildiği tarihten itibaren işlemler sonuçlandırılıncaya kadar tasfiye işlemlerine devam edilmeyecek.

Yapılan inceleme sonucu gerekli şartları sağlamadığı anlaşılan başvurular, eksikliklerin yine aynı tarihe kadar tamamlanması halinde kabul edilecek. Başvuru formunun ilgili gümrük idaresine verildiği tarihten itibaren bir ay içinde ilgili gümrük idaresine ödeme yapılacak. Aracın iadesi kovuşturmayı yapan mahkemeden istenecek.

Mahkeme tarafından verilen iade kararının ibrazı üzerine araç sahibine iade edilecek. Aracın muhafazası nedeniyle ortaya çıkan masraflar için başvuru sahibinden yıllık 250 lira tahsil edilecek. Aracın kaldığı sürenin tam yıl olmayan kısmı için belirtilen miktar esas alınarak aylık tutar üzerinden hesaplama yapılacak.

AA

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El Konulan Ithal AraçlarIade SüreciResmi GazeteGümrükönce Vatan
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