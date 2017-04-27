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Ekonomiye güvende darbe girişiminin izleri siliniyor

Ekonomik güven endeksi, Temmuz 2016'dan sonraki en yüksek değerine bu ay ulaşarak, FETÖ'nün hain darbe girişiminin ekonomideki olumsuz etkilerinin silinmeye başlandığını ortaya koydu.

Ekonomiye güvende darbe girişiminin izleri siliniyor

Ekonomik güven endeksi, Temmuz 2016'dan sonraki en yüksek değerine bu ay ulaşarak, FETÖ'nün hain darbe girişiminin ekonomideki olumsuz etkilerinin silinmeye başlandığını ortaya koydu.

27 Nisan 2017 Perşembe 14:54
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Ekonomiye güvende darbe girişiminin izleri siliniyor

ANKARA - Ekonomik güven endeksi, Temmuz 2016'dan sonraki en yüksek değerine bu ay ulaşarak, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hain darbe girişiminin ekonomideki olumsuz etkilerinin silinmeye başlandığını ortaya koydu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, ekonomideki güveni ölçen endekslerde yaşanan dalgalı seyir bu yıl başından itibaren yerini istikrarlı yükselişe bıraktı.

Buna göre, geçen yıl Temmuzda 98,7 değerine ulaşan ekonomik güven endeksi, darbe girişiminden sonraki ay olan Ağustos 2016'da 92 değerine geriledi. Eylül ayında 97, ekimde 95, kasımda 95,5 olarak gerçekleşen ekonomik güven endeksi, aralıkta 89,5'e düştü. Bu yılın ocak ayında 85,9 olan endeks, şubatta 91,5, martta 96 değerine çıktı. Ekonomik güven endeksi, nisan ayında ise 99,9 değerini yakaladığı Aralık 2015'ten sonraki en yüksek değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksi, Ağustos 2016 ile Nisan 2017 arasındaki 9 ayda yüzde 8,2 artışla 99,5 değerine yükseldi.

Sermaye Piyasaları ve Borsa Uzmanı Arif Ünver, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, geçen yıl yaşanan darbe girişiminin ardından Türkiye'de gelenekselleşmiş bir algının halk tarafından kırıldığını, bu girişimin ardından ilk defa sivil tarafın inisiyatifinde olan bir yönetim modeline geçildiğini söyledi.

Türkiye'nin bu tercihiyle yenilenme dönemine girdiğine işaret eden Ünver, "Çok daha hızlı süreçler yaşanacak. Halk bunu görüyor. Türkiye 1923'te kurulmuş genç bir ülke olmasına rağmen çok ciddi tecrübeye sahip. Bağışıklık sistemi kuvvetlenmiş bir ülkeyiz. Birçok ülkenin 200-300 yılda edindiği tecrübeyi bu kısa sürede yaşadık. Artık Türkiye tercihini yapmıştır. Halkın iradesinin tecellisiyle yönetim modelini seçmiştir. Ekonomiye güven, hükümetin somut adımları görüldükçe artacak. Halkın ve kurumların güveninde de artış olacak." ifadelerini kullandı.

Ünver, ekonomik reformların toplumun tüm katmanlarına hemen sirayet etmeyeceğini, uçağın kalkışı sırasında kademeli hızlanması örneğiyle açıklarken, şöyle konuştu:

"Reformların ekonomiye etki etme süreci, uçağın kalkışında hızlanması için gereken süreye benzer. Uçak kalkarken yavaş yavaş hızlanır. Bu manada Türkiye ekonomisi ön tekerleklerini kaldırmıştır, arka tekerlekler de yerle irtibatını kesmek üzeredir. Ekonomide hızlı bir iyileşme bekliyorum. Ekonomideki iyileşme bütün parametrelere bu yılın son çeyreğinde yansıyacaktır. Türkiye ekonomisine yaz döneminde sınırlı iyimserlik şeklinde yansıyabilir ama yılın son çeyreğinden sonra ivmelenme artacak ve bu da ekonomik parametrelere yansıyacaktır."

Anahtar Kelimeler:
EkonomiGüvenDarbe Girişimi
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