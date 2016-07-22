Ekonomistlerden FETÖ uyarısı

Ekonomistler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptıkları değerlendirmeleri "aceleci" ve "siyasi" bulurken, dolar/TL'de yaşanan sert yükselişin geçici olduğunu ve kurun kısa süre içerisinde tekrar 3 TL'nin altında dengeleneceğini belirtiyor.

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, dolar/TL'deki yükselişin geçici olduğu, tekrar düşüşe geçeceği öngörüsünde bulundu.

Arzova, şunları kaydetti:

"Bu zamanda TL'ye sahip çıkılmalı. Yabancılar borsadan çıkıp yurt dışına gidebilir. Bu durum ülkeye fon giriş-çıkışının çok rahat olduğunu gösterir. Bu da ülkeye güven var demektir. Geçici bir dönemdeyiz. Yurt içi yatırımcılar muhakkak TL'de kalmalı. Çünkü bu kalkışmanın bir ayağı finansal boyutta gelebilir. Onun için uyanık olmak gerekir. Ama finansal olarak bir dalga yaratmaya çalışabilirler. Meydanlarda sergilenen milli duruşun finans alanında da gösterilmesi lazım. Çünkü (FETÖ) bunların finans alanında adamları olabilir. Piyasayı dalgalandırmak isteyebilirler. Dolar/TL 3,20-3,40 olacak gibi spekülasyonlara gelmemek gerekiyor."

"Vatandaşımız TL'deki pozisyonunu değiştirmemeli"

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin de Moody's'in "siyaset kokan" kararı ve tavrının yaklaşık 2 yıldır devam ettiğini belirterek, Moody's'in Türkiye'nin not görünümünü negatife indirdikten sonra teknik olarak 6-9 ay içerisinde notunu düşürmesi gerektiğini söyledi.

Farklı endişe ve gerekçelere bağlı olarak dolar/TL'nin Eylül 2015'te 3,07'ye ulaştığını, bazı uluslararası finans kuruluşlarının kurun 3,20-3,40 olacağını belirttiğini ifade eden Alkin, "Fakat hiç öyle olmadı. Türkiye'nin içeride ve dışarıda attığı ekonomik ve siyasi adımlarla dolar/TL 2,80'lere kadar geriledi. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bu hain saldırı neticesinde de dolar/TL'nin 3'ün üzerine çıkması kimseyi tedirgin etmesin. Kurdaki bu harekete bakıp telaşa kapılarak döviz satın alınırsa, TL değerlendiğinde yeniden aynı pişmanlığı yaşayabilirler. Vatandaşımıza milli duruşun devamı olarak TL'deki pozisyonunu değiştirmemesini öneririz." şeklinde konuştu.

"Türk halkının panik olmaması lazım"

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ise Türk halkının panik olmaması ve dövize yönelmemesi lazım. Türk halkının yapacağı en önemli şey, döviz tevdiat hesaplarını bozmak, mümkün oldukça TL'de kalmak. Bunu başarırsak kurla ilgili riski azaltırız." diye konuştu.

Turkey Macro View (TMV) Consulting Genel Müdürü Serkan Özcan, Türkiye ekonomisinin olumsuz etkileneceğine dair bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Bu algı çabalarına rağmen Türkiye ekonomisi, geçen haftaya göre çok daha güçlü dinamiklere kavuşmuştur. Zira Türkiye, hain odakların kalkışmalarına karşın bir demokrasi zaferi kazanmıştır." dedi.

"Türkiye'de yatırıma devam"

Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar da kısa vadedeki türbülansın geçici olduğunu ifade ederek, "Dalga boyları zaman geçtikçe azalacaktır. Haber akışı yavaşladıkça yatırımcılar Türk varlıklarının değerlerindeki cazibeyi tekrar mercek altına alacaktır." dedi.

Salar, Azimut'un Türkiye’de yatırım yapma kararlılığının kesintisiz bir biçimde devam ettiğini de bildirdi.