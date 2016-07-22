Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Ekonomistlerden FETÖ uyarısı

Ekonomistler, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından, kur ve piyasalar tarafında hareketin yüksek olduğu dönemlerde ihtiyatlı olunması gerektiğini bildirdi.

Ekonomistlerden FETÖ uyarısı

Ekonomistler, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından, kur ve piyasalar tarafında hareketin yüksek olduğu dönemlerde ihtiyatlı olunması gerektiğini bildirdi.

22 Temmuz 2016 Cuma 12:06
652 Okunma
Ekonomistlerden FETÖ uyarısı

 Ekonomistler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptıkları değerlendirmeleri "aceleci" ve "siyasi" bulurken, dolar/TL'de yaşanan sert yükselişin geçici olduğunu ve kurun kısa süre içerisinde tekrar 3 TL'nin altında dengeleneceğini belirtiyor. 

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, dolar/TL'deki yükselişin geçici olduğu, tekrar düşüşe geçeceği öngörüsünde bulundu.

Arzova, şunları kaydetti: 

"Bu zamanda TL'ye sahip çıkılmalı. Yabancılar borsadan çıkıp yurt dışına gidebilir. Bu durum ülkeye fon giriş-çıkışının çok rahat olduğunu gösterir. Bu da ülkeye güven var demektir. Geçici bir dönemdeyiz. Yurt içi yatırımcılar muhakkak TL'de kalmalı. Çünkü bu kalkışmanın bir ayağı finansal boyutta gelebilir. Onun için uyanık olmak gerekir. Ama finansal olarak bir dalga yaratmaya çalışabilirler. Meydanlarda sergilenen milli duruşun finans alanında da gösterilmesi lazım. Çünkü (FETÖ) bunların finans alanında adamları olabilir. Piyasayı dalgalandırmak isteyebilirler. Dolar/TL 3,20-3,40 olacak gibi spekülasyonlara gelmemek gerekiyor."

"Vatandaşımız TL'deki pozisyonunu değiştirmemeli"

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin de Moody's'in "siyaset kokan" kararı ve tavrının yaklaşık 2 yıldır devam ettiğini belirterek, Moody's'in Türkiye'nin not görünümünü negatife indirdikten sonra teknik olarak 6-9 ay içerisinde notunu düşürmesi gerektiğini söyledi. 

Farklı endişe ve gerekçelere bağlı olarak dolar/TL'nin Eylül 2015'te 3,07'ye ulaştığını, bazı uluslararası finans kuruluşlarının kurun 3,20-3,40 olacağını belirttiğini ifade eden Alkin, "Fakat hiç öyle olmadı. Türkiye'nin içeride ve dışarıda attığı ekonomik ve siyasi adımlarla dolar/TL 2,80'lere kadar geriledi. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bu hain saldırı neticesinde de dolar/TL'nin 3'ün üzerine çıkması kimseyi tedirgin etmesin. Kurdaki bu harekete bakıp telaşa kapılarak döviz satın alınırsa, TL değerlendiğinde yeniden aynı pişmanlığı yaşayabilirler. Vatandaşımıza milli duruşun devamı olarak TL'deki pozisyonunu değiştirmemesini öneririz." şeklinde konuştu.

"Türk halkının panik olmaması lazım"

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ise Türk halkının panik olmaması ve dövize yönelmemesi lazım. Türk halkının yapacağı en önemli şey, döviz tevdiat hesaplarını bozmak, mümkün oldukça TL'de kalmak. Bunu başarırsak kurla ilgili riski azaltırız." diye konuştu. 

Turkey Macro View (TMV) Consulting Genel Müdürü Serkan Özcan, Türkiye ekonomisinin olumsuz etkileneceğine dair bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Bu algı çabalarına rağmen Türkiye ekonomisi, geçen haftaya göre çok daha güçlü dinamiklere kavuşmuştur. Zira Türkiye, hain odakların kalkışmalarına karşın bir demokrasi zaferi kazanmıştır." dedi.

"Türkiye'de yatırıma devam"

Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar da kısa vadedeki türbülansın geçici olduğunu ifade ederek, "Dalga boyları zaman geçtikçe azalacaktır. Haber akışı yavaşladıkça yatırımcılar Türk varlıklarının değerlerindeki cazibeyi tekrar mercek altına alacaktır." dedi.

Salar, Azimut'un Türkiye’de yatırım yapma kararlılığının kesintisiz bir biçimde devam ettiğini de bildirdi. 


AA

Son Güncelleme: 22.07.2016 12:07
Anahtar Kelimeler:
FETÖDarbeEkonomiEkonomistDolarTLİstanbul Medipol ÜniversitesiTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ