Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
112390
ALTIN
159.404
DOLAR
3.8605
STERLİN
5.0687
EURO
4.4754
Babadan evlada en değerli hediye
Babadan evlada en değerli hediye
Pavelka'nın şampiyonluk favorisi Galatasaray
Pavelka'nın şampiyonluk favorisi Galatasaray
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 7 film vizyona...
'PRP ve proloterapi yöntemlerinin kullanım sıklığı artıyor'
'PRP ve proloterapi yöntemlerinin kullanım...
Medeni Kanun 2.0'ın yeni 'kişisi' robotlar olabilir
Medeni Kanun 2.0'ın yeni 'kişisi'...

Ekonomistler, Trump'ın ekonomi karnesini değerlendirdi

Ekonomistler, Donald Trump’ın ABD Başkanlığı'na seçilmesinden bu yana ekonomi açısından iyi bir performans gösterdiğini ve kendi uç söylemlerinden adım adım uzaklaştığını belirtti.

Ekonomistler, Trump'ın ekonomi karnesini değerlendirdi

Ekonomistler, Donald Trump’ın ABD Başkanlığı'na seçilmesinden bu yana ekonomi açısından iyi bir performans gösterdiğini ve kendi uç söylemlerinden adım adım uzaklaştığını belirtti.

09 Kasım 2017 Perşembe 12:06
0 Okunma
Ekonomistler, Trump'ın ekonomi karnesini değerlendirdi

FRANKFURT - Merkezi Almanya'da bulunan Berenberg Bankası'nın Başekonomisti Holger Schmieding, dünya ekonomisinin bu yıl beklenenden daha hızlı büyüdüğünü kaydetti. 

Schmieding, Donald Trump’ın çok fazla ses çıkardığını ancak çok az şey yaptığını ifade ederek, henüz bir ticaret savaşının başlamadığını söyledi.

Trump yönetiminin küresel ekonomiye etkisine değinen Schmieding, "Trump yönetiminin küresel ekonomiye olumsuz bir etki yaptığına dair bir kanıt yok. ABD'de, Trump yönetimi tarafından uygulanan bazı serbestleşme önlemlerinin, iş güvenini ve yatırımını desteklediği görülüyor." dedi.

"Siyasi açıdan işler korkulan kadar kötü sonuçlanmadı"

DekaBank Başekonomisti Dr. Ulrich Kater de Trump'ın, adım adım kendini en uç planlarından uzaklaştırdığını ve mevcut bütçeyle ilgili ABD Kongresi'yle uzlaşmaya vararak kamu kurumlarını kapatmaktan kaçındığını söyledi.

Trump’ın ekonomik ajandasına değinen Kater, "Kendisi ve çalışanlarının sağlık hizmeti veya vergi reformu gibi politik girişimlerde bulunabilme imkanı var. Onun ekonomik gündeminden bazı sonuçlar göreceğiz." dedi.

"Trump'ın uçucu davranış sergilemesi durumunda olumsuz etkiler görülebilir"

ING Group Avro Bölgesi Başekonomisti Peter Vanden-Houte ise ekonomik veriler ve finansal piyasalara bakıldığında Trump'ın performansının iyi olduğunu söyledi.

Borsanın rekor seviyeye ulaştığını ve ekonominin sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirten Houte, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte Trump'ın bu konudaki rolü çok sınırlı kaldı. Nitekim Trump'ın vergi reformu, altyapı çalışmaları ve liberalleştirme gibi görev süresinin başlangıcında ortaya koyduğu bir dizi ana politika konusunda bugüne kadar sadece sınırlı ilerleme kaydedildi. Bu bakımdan iyi ekonomik performansı ve hareketli borsaları, Trump’ın ekonomi politikasına bağlamak doğru olmayacaktır."

Ifo anketi, Trump’ın dünya ekonomisini olumsuz etkilediğine işaret etti

Öte yandan, merkezi Münih'te bulunan Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) 120 ülkeden 929 uzmanın katılımıyla gerçekleştirilen anketine göre, katılımcıların yüzde 73,9'u ABD Başkanı Trump'ın dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor.

Ankete katılan uzmanların yüzde 57,6'sı hükümetin ABD ekonomisini olumsuz etkilediğine, sosyal adalet ve iklimi korumanın en zor alanlar olduğuna inanıyor.

Dünya genelindeki Ifo Dünya Ekonomi Araştırma (WES) uzmanlarının yüzde 73,5'i ve ABD'deki uzmanların yüzde 61,2'si de bugüne kadar açıklanan ve şimdiye kadar uygulanan politika önlemlerinden en çok yoksulların kaybettiğini düşünüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
EkonomistlerTrump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekimde en fazla reel getiri dolardan elde edildi
Ekimde en fazla reel getiri dolardan elde edildi
Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
Pazara 258 bin 652 ton fındık indi
Pazara 258 bin 652 ton fındık indi
ESK etlerine hafta sonu tüm illerde ulaşılabilecek
ESK etlerine hafta sonu tüm illerde ulaşılabilecek
'Kara elmas'ın bulunuşunun 188. yılı Ereğli'de kutlandı
'Kara elmas'ın bulunuşunun 188. yılı Ereğli'de kutlandı
Yatırımcı 3 yıldızlı otel projelerini tercih etti
Yatırımcı 3 yıldızlı otel projelerini tercih etti
CEO’ların yeni yıl gündemi CEO Ajanda 2018'de konuşuldu
CEO’ların yeni yıl gündemi CEO Ajanda 2018'de konuşuldu
'Verginin yüzde 22'si İstanbul'dan'
'Verginin yüzde 22'si İstanbul'dan'
"Gelecek yıl nano malzemelerin yatırımına başlayacağız"
"Gelecek yıl nano malzemelerin yatırımına başlayacağız"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ