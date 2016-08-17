Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Ekonomistler Fitch'ten değişiklik beklemiyor

Ekonomistler, 19 Ağustos Cuma günü Türkiye'nin not ve görünümünü değerlendirmesi beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten değişiklik beklemiyor.

Ekonomistler Fitch'ten değişiklik beklemiyor

Ekonomistler, 19 Ağustos Cuma günü Türkiye'nin not ve görünümünü değerlendirmesi beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten değişiklik beklemiyor.

17 Ağustos 2016 Çarşamba 11:21
651 Okunma
Ekonomistler Fitch'ten değişiklik beklemiyor

 Türkiye'nin kredi notunu "BBB-" ile "yatırım yapılabilir", not görünümünü ise "durağan" seviyede tutan kuruluşun, Türkiye'nin not ve görünümünde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği, hatta Moody's gibi herhangi bir açıklamada bulunmayacağı öngörüsünde bulunuluyor.

Turkey Macro View (TMV) Consulting Yönetici Direktörü İnanç Sözer, cari işlemler açığını sürdürülebilir seviyelere indiren Türkiye'nin makroekonomik istikrarını da 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine rağmen önemli ölçüde koruduğunu belirten, Fitch'ten herhangi bir değişiklik beklemediğini belirtti.

Sözer, "Fitch'ten bir not veya görünüm indirimi gelmese de bir daha böyle bir riske maruz kalmayıp 2023 hedeflerine rahatlıkla ulaşabilmemiz için bir yandan yatırımcı algısını iyileştirmeye bir yandan da potansiyel büyümeyi artırmaya yönelik reformları kararlılıkla hayata geçirmemiz gerekiyor." dedi.

"Moody's gibi herhangi bir açıklama yapmayabilir"

Deniz Yatırım Başekonomisti Özlem Derici de Fitch'in, Moody’s gibi herhangi bir açıklama yapmayabileceğini de bildirdi.

DenizBank Özel Bankacılık Grubu Sermaye Piyasası Araçları Satış, Performans ve İş Geliştirme Bölümü Yönetmeni Orkun Gödek ise Türkiye’nin not görünümünün "durağan" olarak belirlendiğini anımsatarak, not konusunda görünümün de verdiği avantaj ile birlikte şu an için herhangi bir revizyon beklemediğini ifade etti.


AA

Son Güncelleme: 17.08.2016 11:22
Anahtar Kelimeler:
Kredi NotuFitchMoody’sÖzlem Derici
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ