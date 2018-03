Ekonomistler Fitch'ten değişiklik beklemiyor

Türkiye'nin kredi notunu "BBB-" ile "yatırım yapılabilir", not görünümünü ise "durağan" seviyede tutan kuruluşun, Türkiye'nin not ve görünümünde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği, hatta Moody's gibi herhangi bir açıklamada bulunmayacağı öngörüsünde bulunuluyor.

Turkey Macro View (TMV) Consulting Yönetici Direktörü İnanç Sözer, cari işlemler açığını sürdürülebilir seviyelere indiren Türkiye'nin makroekonomik istikrarını da 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine rağmen önemli ölçüde koruduğunu belirten, Fitch'ten herhangi bir değişiklik beklemediğini belirtti.

Sözer, "Fitch'ten bir not veya görünüm indirimi gelmese de bir daha böyle bir riske maruz kalmayıp 2023 hedeflerine rahatlıkla ulaşabilmemiz için bir yandan yatırımcı algısını iyileştirmeye bir yandan da potansiyel büyümeyi artırmaya yönelik reformları kararlılıkla hayata geçirmemiz gerekiyor." dedi.

"Moody's gibi herhangi bir açıklama yapmayabilir"

Deniz Yatırım Başekonomisti Özlem Derici de Fitch'in, Moody’s gibi herhangi bir açıklama yapmayabileceğini de bildirdi.

DenizBank Özel Bankacılık Grubu Sermaye Piyasası Araçları Satış, Performans ve İş Geliştirme Bölümü Yönetmeni Orkun Gödek ise Türkiye’nin not görünümünün "durağan" olarak belirlendiğini anımsatarak, not konusunda görünümün de verdiği avantaj ile birlikte şu an için herhangi bir revizyon beklemediğini ifade etti.