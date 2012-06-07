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Ekonominin kalbi İstanbul'da attı

Dünya Ekonomi Forumu'nun en geniş coğrafyayı kapsayan zirvesi ile ekonominin kalbi iki gün boyunca İstanbul'da attı.

Ekonominin kalbi İstanbul'da attı

Dünya Ekonomi Forumu'nun en geniş coğrafyayı kapsayan zirvesi ile ekonominin kalbi iki gün boyunca İstanbul'da attı.

07 Haziran 2012 Perşembe 08:29
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Ekonominin kalbi İstanbul'da attı
İSTANBUL - Swissotel'de gerçekleştirilen Zirve, toplam bin 100 katılımcıyı ağırladı. Toplantıya 180 üst yönetici, 50 üst düzey hükümet yetkilisi katıldı.

İki gün boyunca en çok Avrupa bölgesi krizinin ele alındığı oturumların ilgi gördüğü Zirvede, toplam 50 oturum düzenlendi.
Basına açık olan toplantıları yaklaşık 100 yabancı gazeteci takip ederek dünyaya duyurdu. Bazı oturumlar da hem Türkiye'deki televizyonlarda, hem yurt dışındaki televizyonlarda canlı olarak yayınlandı.
Oturumlar içinde en kalabalık olanı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yaptığı oturum oldu. Uluslararası gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği oturumda Swissotel'in Plenary Salonu'nda basın için ayrılan alan yetersiz kaldı.

Katılım Ücreti 5 bin 500 İsviçre Frangı
Etkinliğe katılım ücreti, katılımcının Dünya Ekonomik Forumu'na olan üyeliğinin derecesine göre değişse de ücret ortalama kişi başı 5 bin 500 İsviçre Frangı (11 bin TL) düzeyinde oldu.
Zirveye, 1971 yılında İsviçre'nin Genova kentinde kurulan organizasyonun 42 yıllık tarihinde en geniş coğrafyayı kapsayan özel bölgesel toplantı olması sebebiyle dünyanın farklı bölgelerinden yoğun katılım sağlandı.
Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrasya Zirvesi'ne katılımın yaklaşık yüzde 50'si Ortadoğu ve Afrika bölgesinden, yüzde 50'si Avrasya bölgesinden oldu.
Zirvede iç mekan güvenliği ağırlıklı olarak Dünya Ekonomi Forumu'nun yaklaşık 100 özel güvenlik görevlisi ile sağlandı. İki gün süren Zirvede sıkı güvenlik önlemleri alınırken, gazetecilerin ve katılımcıların her oturum alanına giriş çıkışında yaka kartlarındaki barkodlar okutuldu.

AA

Son Güncelleme: 07.06.2012 00:30
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
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