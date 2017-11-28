Ekonomik güven endeksi geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi bu ay geçen aya göre yüzde 3,4 azalarak 101,4 değerinden 97,9'a düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki gerilemeden kaynaklandı.

Kasım ayında tüketici güven endeksi 65,2, reel kesim güven endeksi 109,8, hizmet sektörü güven endeksi 99,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi 99,9 ve inşaat sektörü güven endeksi 82,4 değerine geriledi.