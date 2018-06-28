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Ekonomik güven endeksi azaldı

Ekonomik güven endeksi, haziranda geçen aya göre yüzde 3,3 azalarak 93,5'ten 90,4'e düştü.

Ekonomik güven endeksi azaldı

Ekonomik güven endeksi, haziranda geçen aya göre yüzde 3,3 azalarak 93,5'ten 90,4'e düştü.

28 Haziran 2018 Perşembe 10:16
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Ekonomik güven endeksi azaldı

Ekonomik güven endeksi, haziranda geçen aya kıyasla yüzde 3,3 azalarak 93,5'ten 90,4'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı

Buna göre, ekonomik güven endeksi, haziranda mayısa göre yüzde 3,3 azalarak 93,5 değerinden 90,4'e düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Haziran ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 102,5, hizmet sektörü güven endeksi 91,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,4 ve inşaat sektörü güven endeksi 75,3 değerine geriledi. Tüketici güven endeksi ise 70,3 değerine yükseldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ekonomik Güven EndeksiEkonomi
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