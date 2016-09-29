Ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi eylülde, geçen aya göre yüzde 20,8 artarak, 72,66 değerinden 87,81 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, hizmet sektörü, reel kesim (imalat sanayi) ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Hizmet sektörü güven endeksi eylülde, bir önceki aya göre yüzde 5,7 artarak 91,06 değerinden 96,23 değerine çıktı.

Tüketici güven endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak eylülde 74,29 değerine geriledi.