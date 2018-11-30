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Ekonomideki dengelenme eğilimi belirginleşmiştir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Ekonomideki dengelenme eğilimi belirginleşmiştir." dedi.

Ekonomideki dengelenme eğilimi belirginleşmiştir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Ekonomideki dengelenme eğilimi belirginleşmiştir." dedi.

30 Kasım 2018 Cuma 15:34
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Ekonomideki dengelenme eğilimi belirginleşmiştir

İSTANBUL 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya,ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini belirterek, "Dış talep gücünü korumakla birlikte, finansal koşullardaki sıkılaşma ve zayıf iç talebin etkisiyle iktisadi faaliyet yavaşlamıştır." açıklamasını yaptı.

Çetinkaya'nın, İstanbul'da gerçekleştirilen JP Morgan Yatırımcı Toplantısı'nda yaptığı sunum, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Sunumu kapsamında "Küresel Gelişmeler", "Makroekonomik Görünüm" ve "Enflasyon ve Para Politikası" olmak üzere 3 ayrı başlık altında değerlendirmelerde bulunan Çetinkaya, küresel büyümenin sınırlı bir yavaşlama eğilimine girdiğini, küresel para politikalarının ise normalleşme sürecinde olduğunu ifade etti.

Çetinkaya, küresel piyasalarda oynaklığın devam ettiğini, ekonomi politikasının belirsizliği yüksek düzeyini koruduğunu aktararak, portföy akımlarının ise dalgalı bir seyir izlediğini bildirdi.

İktisadi faaliyetin ikinci çeyrekte dengelenme sürecine girdiğine işaret eden Çetinkaya, "Sanayi üretimine dair veriler iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın son çeyrekte belirginleştiğine işaret etmektedir. Öncü göstergeler yavaşlamanın yurt içi talep kaynaklı olduğunu göstermektedir. İhracatın büyümeye verdiği destek güçlü seyretmektedir. Reel efektif döviz kuru yakın dönemde tarihi düşük seviyelerden bir miktar toparlanma göstermiştir. Cari işlemler açığında belirgin bir iyileşme gözlenmektedir." değerlendirmelerini yaptı.

"Enflasyon kademeli olarak hedeflere yakınsayacak"

Murat Çetinkaya, tüketici enflasyonu ve çekirdek enflasyon göstergelerinin belirgin bir yükseliş gösterdiğini vurguladı.

Enflasyondaki artışta döviz kuru gelişmelerinin belirleyici olduğuna işaret eden Çetinkaya, "Enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağı tahmin edilmektedir. TCMB fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirmiştir. Eylül ayındaki parasal sıkılaştırmanın ardından uzun vadeli faizlerde belirgin bir düşüş gerçekleşmiştir. Kredi ve mevduat faiz farkı son dönemde azalma eğilimi göstermiştir. Kredi büyümesi yavaşlamaya devam etmektedir. Yakın dönem kredi büyüme eğilimi tarihsel ortalamaların altında seyretmektedir." ifadelerini kullandı.

Sunumunun sonunda genel bir değerlendirme yapan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Ekonomideki dengelenme eğilimi belirginleşmiştir. Dış talep gücünü korumakla birlikte, finansal koşullardaki sıkılaşma ve zayıf iç talebin etkisiyle iktisadi faaliyet yavaşlamıştır. TCMB fiyatlama davranışlarındaki bozulmayı sınırlamak amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapmıştır. Alınan koordineli önlemlerin de katkısıyla enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsaması beklenmektedir. Enflasyon görünümünü etkileyen faktörler yakından izlenerek para politikası araçları fiyat istikrarı doğrultusunda etkin bir şekilde kullanılmaya devam edecektir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıMurat ÇetinkayaEkonomi
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